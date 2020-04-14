Хусаинов: «Работал в школе учителем физкультуры»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, чем занимается во время эпидемии коронавируса.

Пока на самоизоляции, сижу дома. До этого работал в школе учителем физкультуры. В декабре уволился по собственному желанию, но, честно говоря, меня уже нескромно выдавливали. Те методики, которые я применял, которые доставляли большую радость детишкам, назвали неэффективными. Хотя родители стали проходить мимо кабинета директора с благодарностями и подарками. Я говорил, что не стоит, это мой долг, но они: «Не, не. Дети только и ждут, когда встреча с Сергеем Григорьевичем». Я до работы только появлялся на территории школы, а дети уже бежали навстречу. Как говорил великий Владимир Высоцкий: «Шарапов, если у человека хоть одна голова Горыныча вырастит, то всё. Это погибель». Жадность, зависть, предательство…

В 2009 году у меня были долги? На сегодняшний день их нет. Долги образовывались по неопытности. Я решил открыть футбольный колледж. Депутаты сперва поддерживали. Потом это вызвало неприязнь у некоторых футбольных клубов, начались бандитские дела, наезды. Спонсоры отказались от идеи. Я побежал к Егору Титову, рассказал ситуацию. Он сказал: «Григорич, когда сумеешь – тогда вернешь». Помогали и другие ребята. В результате вышло так как вышло.