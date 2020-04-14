Геркус дал прогноз по распространению коронавируса в России

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о распространении коронавирусной инфекции в России.

Рост числа заболевших в России продолжается, но его темпы сильно ниже наших европейских соседей. К тому же, не будем забывать, что помимо естественного роста количества заболевших, расширяется количество тестов, то есть точность выявления заболевания. В каком-то смысле.

Исходя из моих оценок, пик роста заболевших мы пройдём в конце апреля, основная стадия эпидемии закончится к концу мая, всего заболеют около 200 тысяч человек, погибших менее 5 тысяч.