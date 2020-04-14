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Геркус дал прогноз по распространению коронавируса в России

сегодня, 14:18

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о распространении коронавирусной инфекции в России.

Рост числа заболевших в России продолжается, но его темпы сильно ниже наших европейских соседей. К тому же, не будем забывать, что помимо естественного роста количества заболевших, расширяется количество тестов, то есть точность выявления заболевания. В каком-то смысле.

Исходя из моих оценок, пик роста заболевших мы пройдём в конце апреля, основная стадия эпидемии закончится к концу мая, всего заболеют около 200 тысяч человек, погибших менее 5 тысяч.

Ранее Геркус рассказал о спорах с Юрием Сёминым во время работы в «Локомотиве».

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Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 15:22
Да, темпы меньше чем у соседей, потому что у нас нет ни тестов нормальных ни диагностики, ничего.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:07
Мало нам всяких прогнозов от вирусологов теперь ещё и геркус как великий провидец.
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 15:01
решил напомнить о себе
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:56
заслуженный вирусолог соизволил нас просветить ))) про паровозный грипп не расскажешь??)))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:38
Геркус уже вирусологом работает?
starche
starche
сегодня в 14:26
"Язык без костей."
drug01
drug01
сегодня в 14:19
еще один пророк
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