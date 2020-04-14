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Хусаинов: «На „Матч ТВ“ нельзя критиковать „Зенит“»

сегодня, 14:45

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, почему его перестали звать на телевидение.

После долгого перерыва Валера Карпин начал привлекать к эфирам на «Матч ТВ». Хотя я знал, что в своё время Мутко дал команду: «Такого эксперта нет». Потом всё равно Димка Губерниев лично просил меня выступить в качестве эксперта, я приехал на ночной эфир. Без оплаты, без всего – всё во славу футбола. А потом раз и без объяснения всё прекратилось. Я знаю, что это всё за критику «Зенита». Я высказал свою версию против них. Сейчас на «Матч ТВ» меня не пускают.

Следующий момент: меня приглашает Фетисов. До этого никогда не звал, а тут пригласил. По нашумевшему матчу «Зенит» – ЦСКА. Костя Генич говорит, что Геннадий Орлов только что выступил на «Эхо Москвы» и сказал, что Хусаинов – это ультрас и всегда всех критикует. Я на передаче сказал правду, что Сердар Азмун в одном из эпизодов нарушил правила на прямую красную. Потом там дали карточку армейцу, хотя фола никакого не было. И на этом всё. А потом с эфиров пропал и Владимир Федотов. Почему? Потому что он тоже высказался против «Зенита». И это уже не секрет, все об этом знают.

Ранее Хусаинов рассказал о самой большой взятке.

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Все комментарии
jilbar
jilbar
сегодня в 16:11
На Матч-ТВ и без хусаинова свиней хватает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ dino-hsv (раскрыть)
сегодня в 16:11
А чего типа не знают правил приличия ???
Ты же в Макдоналдс бухать не ходишь......
Lazurny
Lazurny
сегодня в 16:10
Хусаинов не критиковал, а лил 62о свиное на Зенит.
dino-hsv
dino-hsv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:03
"иди на независимый канал....и хоть охрипни...."

это ж надо такое выдать....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:59
Развели детский сад нытиков......обиженок....от эфира "отстранённых"...
Хочешь орать чего вздумается - иди на независимый канал....и хоть охрипни....
Прям сидят слезу выбивают...типа мы правдолюбы каких свет не видел...а нам кляп в рот...
Да вы что один что второй бывшие судьи - а это уже значит что "пробу ставить негде"....честные они....не смешили бы народ.....
Самый простой способ привлечь к себе внимание.....уж 200 лет как....И.Крылов "Слон и Моська"......
коrn3512
коrn3512 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 15:59
зенит, без газпромовских беспередельщиков, играет в футбол так же, как и Путин на коньках катается
коrn3512
коrn3512 ответ Блоссия (раскрыть)
сегодня в 15:52
Не обсуждается)
Блоссия
Блоссия ответ коrn3512 (раскрыть)
сегодня в 15:49
Лучше раньше)
коrn3512
коrn3512
сегодня в 15:48
Рано или поздно зло будет наказано
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:45
Путин -Зенит - близнецы братья ? ))))
makkie
makkie
сегодня в 15:34
Про Зенит и критику на Матч ТВ все прекрасно знают.
Новые интервью это только подтверждают...
Legend 6
Legend 6 ответ NEADEKVAT (раскрыть)
сегодня в 15:25
Ну подожди, если есть кто дает, то есть и те кто берет.
Обычно сильные дают, слабые берут.
Виноваты не только кабинеты, но и их подстилки.
Коррупцию не победить.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 15:19
Цензура.. Наслаждайся кабинетным чемпом, кто мешает.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 15:08
хусаинову, очевидно, пришёл сегодня нехилый перевод. Утром он про ЦСКА изрыгнул, сейчас вот про других врагов 10-кратного чемпиона.
particular
particular
сегодня в 15:06, ред.
Там, где нельзя критиковать, нужно хвалить так, что бы любая критика после этого была желанна..:)) Ибо, даже приторно-сладкая сметана отравляет борщ..:))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:53
ты ни кому не интересен вот и не зовут))) а рассказы о том куда и за кого свистел уже не актуальны))) таких и без тебя куча))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:51
Правдорубы-домоседы, Хусаинов, Уткин, кто следующий?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:51
Игорь Федотов уже пострадал, когда сказал на Матч ТВ что Азмуна надо было удалять за грубый фол. Критиковать зенит нельзя
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:50
Федотов сразу сказал что его из-за критики Зенита выперли. Мужик был достаточно объективен. А Хусаинову веры нет .
aastik
aastik
сегодня в 14:48
То есть не дают выполнять тарасовский заказ?
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:45
не критикуй, позовут)
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