Хусаинов: «На „Матч ТВ“ нельзя критиковать „Зенит“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, почему его перестали звать на телевидение.

После долгого перерыва Валера Карпин начал привлекать к эфирам на «Матч ТВ». Хотя я знал, что в своё время Мутко дал команду: «Такого эксперта нет». Потом всё равно Димка Губерниев лично просил меня выступить в качестве эксперта, я приехал на ночной эфир. Без оплаты, без всего – всё во славу футбола. А потом раз и без объяснения всё прекратилось. Я знаю, что это всё за критику «Зенита». Я высказал свою версию против них. Сейчас на «Матч ТВ» меня не пускают.