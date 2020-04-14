Хусаинов: «На „Матч ТВ“ нельзя критиковать „Зенит“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, почему его перестали звать на телевидение.
После долгого перерыва Валера Карпин начал привлекать к эфирам на «Матч ТВ». Хотя я знал, что в своё время Мутко дал команду: «Такого эксперта нет». Потом всё равно Димка Губерниев лично просил меня выступить в качестве эксперта, я приехал на ночной эфир. Без оплаты, без всего – всё во славу футбола. А потом раз и без объяснения всё прекратилось. Я знаю, что это всё за критику «Зенита». Я высказал свою версию против них. Сейчас на «Матч ТВ» меня не пускают.
Следующий момент: меня приглашает Фетисов. До этого никогда не звал, а тут пригласил. По нашумевшему матчу «Зенит» – ЦСКА. Костя Генич говорит, что Геннадий Орлов только что выступил на «Эхо Москвы» и сказал, что Хусаинов – это ультрас и всегда всех критикует. Я на передаче сказал правду, что Сердар Азмун в одном из эпизодов нарушил правила на прямую красную. Потом там дали карточку армейцу, хотя фола никакого не было. И на этом всё. А потом с эфиров пропал и Владимир Федотов. Почему? Потому что он тоже высказался против «Зенита». И это уже не секрет, все об этом знают.
Ранее Хусаинов рассказал о самой большой взятке.
Ты же в Макдоналдс бухать не ходишь......
Ты же в Макдоналдс бухать не ходишь......
это ж надо такое выдать....
это ж надо такое выдать....
Хочешь орать чего вздумается - иди на независимый канал....и хоть охрипни....
Прям сидят слезу выбивают...типа мы правдолюбы каких свет не видел...а нам кляп в рот...
Да вы что один что второй бывшие судьи - а это уже значит что "пробу ставить негде"....честные они....не смешили бы народ.....
Самый простой способ привлечь к себе внимание.....уж 200 лет как....И.Крылов "Слон и Моська"......
Хочешь орать чего вздумается - иди на независимый канал....и хоть охрипни....
Прям сидят слезу выбивают...типа мы правдолюбы каких свет не видел...а нам кляп в рот...
Да вы что один что второй бывшие судьи - а это уже значит что "пробу ставить негде"....честные они....не смешили бы народ.....
Самый простой способ привлечь к себе внимание.....уж 200 лет как....И.Крылов "Слон и Моська"......
Новые интервью это только подтверждают...
Новые интервью это только подтверждают...
Обычно сильные дают, слабые берут.
Виноваты не только кабинеты, но и их подстилки.
Коррупцию не победить.
Обычно сильные дают, слабые берут.
Виноваты не только кабинеты, но и их подстилки.
Коррупцию не победить.