ГлавнаяНовости

«Рома» готовит новый контракт для Дзаньоло

сегодня, 17:04

«Рома» готовит новый контракт для полузащитника Николо Дзаньоло. Римляне готовы предложить игроку соглашение с годовой зарплатой в 2,5 миллиона евро. Эта сумма не включает в себя бонусы, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Отмечается, что Дзаньоло намерен продлить контракт с «Ромой».

В августе 2019 года полузащитник продлил свое предыдущее соглашение с римлянами, подписав договор на пять лет с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро.

Отметим, ранее стало известно, что «Рома» может усилиться центрбеком «Тоттенхэма» Яном Вертонгеном.  

Все новости
Слухи«Реал» отложил переговоры с Рамосом по контракту
Сегодня, 16:25 Комментарии5
СлухиПереговоры о продлении контракта между Нойером и «Баварией» заморожены
Сегодня, 09:29 Комментарии8
«Милан» не будет продлевать контракт с Бонавентурой
12 апреля Комментарии7
Буффон готов продлить контракт с «Ювентусом»
11 апреля Комментарии16
Слухи«Милан» спешит продлить контракт с Романьоли
11 апреля Комментарии3
СлухиМертенс не подпишет новый контракт с «Наполи» из-за конфликта
11 апреля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Timeless
Timeless
сегодня в 17:11
правильное решение рук-ва римлян
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:09
Дзаньоло это понятно, ну а бельгиец им зачем... Если только на место Смолинга...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:04
Думаю, что достигнут соглашения
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100