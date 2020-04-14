«Рома» готовит новый контракт для Дзаньоло

«Рома» готовит новый контракт для полузащитника Николо Дзаньоло. Римляне готовы предложить игроку соглашение с годовой зарплатой в 2,5 миллиона евро. Эта сумма не включает в себя бонусы, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Отмечается, что Дзаньоло намерен продлить контракт с «Ромой».
В августе 2019 года полузащитник продлил свое предыдущее соглашение с римлянами, подписав договор на пять лет с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро.
Отметим, ранее стало известно, что «Рома» может усилиться центрбеком «Тоттенхэма» Яном Вертонгеном.