ГлавнаяНовости

Газизов: «Сейчас, наверное, будут появляться новые пункты в контрактах»

сегодня, 09:17

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с контрактами футболистов, которые завершаются в июне этого года.

Сейчас, наверное, будут появляться новые пункты в контрактах. Случаются новые вызовы, и есть риск, что подобные ситуации будут повторяться. Поэтому такие моменты в будущем все станут учитывать. Но мне сложно сказать, какие конкретно формулировки появятся. Давайте сначала переживем эту ситуацию, а потом уже будем думать.

Ранее Шамиль Газизов прокомментировал решение снизить зарплаты игрокам из-за приостановки чемпионата.

Все новости
Минаев: «Смотрю фильмы, могу что-то почитать, поиграть в компьютер»
Сегодня, 10:14 Комментарии2
Юрист: «Ситуация с коронавирусом может привести к изменениям в контрактах»
Сегодня, 09:22 Комментарии4
Зиньковский: «В детстве не прошёл просмотр в „Спартаке“ из-за роста»
Сегодня, 02:58 Комментарии9
Червиченко: «Что у „Спартака“, что у „Барселоны“ сейчас одна беда»
Сегодня, 01:23 Комментарии7
Алиев: «В „Локомотиве“ не пил, был закодирован»
Вчера, 22:12 Комментарии11
Зико: «Жирков значил для ЦСКА, как Месси – для „Барселоны“»
Вчера, 20:10 Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:50
А стоило ли футболистам соглашаться на понижение, если контрактом это не предусмотрено?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:25
время диктует новые правила))) всё меняется))
beefs
beefs
сегодня в 09:19
однозначно будут отражаться новые условия
ОПС
ОПС
сегодня в 09:18, ред.
ничья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100