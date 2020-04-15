Газизов: «Сейчас, наверное, будут появляться новые пункты в контрактах»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с контрактами футболистов, которые завершаются в июне этого года.

Сейчас, наверное, будут появляться новые пункты в контрактах. Случаются новые вызовы, и есть риск, что подобные ситуации будут повторяться. Поэтому такие моменты в будущем все станут учитывать. Но мне сложно сказать, какие конкретно формулировки появятся. Давайте сначала переживем эту ситуацию, а потом уже будем думать.