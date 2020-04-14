Агент Сафонов: «В „Лацио“ Дзюба не подойдет по стилю игры»

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о слухах, согласно которым форвард «Зенита» может перейти в «Лацио».

В «Лацио» Дзюба не подойдет по стилю игры. Про Англию и Испанию я бы еще поверил, но не про Италию. Посмотрите, какие защитники в Италии, там большинство игр заканчивается нулевыми результатами. Тем более там сейчас пандемия и паника, практически все дела заморозились. Считаю, что его поезд давно ушел. Думаю, у Артёма финансы сейчас на первом месте, а учитывая, какое налогообложение в Италии, под 50% или больше, никто ему не даст такие деньги.

К тому же на носу чемпионат Европы, а если он не будет попадать в состав? Дзюба не будет так рисковать.