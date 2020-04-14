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Агент Сафонов: «В „Лацио“ Дзюба не подойдет по стилю игры»

сегодня, 19:50

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о слухах, согласно которым форвард «Зенита» Артём Дзюба может перейти в «Лацио».  

В «Лацио» Дзюба не подойдет по стилю игры. Про Англию и Испанию я бы еще поверил, но не про Италию. Посмотрите, какие защитники в Италии, там большинство игр заканчивается нулевыми результатами. Тем более там сейчас пандемия и паника, практически все дела заморозились. Считаю, что его поезд давно ушел. Думаю, у Артёма финансы сейчас на первом месте, а учитывая, какое налогообложение в Италии, под 50% или больше, никто ему не даст такие деньги.

К тому же на носу чемпионат Европы, а если он не будет попадать в состав? Дзюба не будет так рисковать. 

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cska1948
cska1948
сегодня в 20:46
Агент Сафонов: «В „Лацио“ Дзюба не подойдет по стилю игры»
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А Лацио не подойдёт Дзюбе по стилю оплаты. Поэтому они ни когда, от слова совсем, не пересекутся!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:46
Дзюба - домашний продукт.
Red blu
Red blu
сегодня в 20:40
Дзюба и в Спартаке не заиграл.
jilbar
jilbar
сегодня в 20:30
Лацио слишком слабый клуб для Дзюбы.
AgentART
AgentART ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:19, ред.
Вот где раздолье для Гинера воришки, рецидивиста-уголовника.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:18
Он не только по стилю не подайдет...
112910415
112910415
сегодня в 20:17
ну так пусть этот Лацио меняет стиль !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:56
И не только поэтому. Просто в этом клубе в раздевалке шкафчики не имеют замков и руководство предусмотрительно отказалось от любознательного Артемки.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:53
Он не подойдёт по зарплате и это главный критерий.
beefs
beefs
сегодня в 19:50
да кому он нужен
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