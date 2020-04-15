Зиньковский: «В детстве не прошёл просмотр в „Спартаке“ из-за роста»

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о том, как в детстве проходил просмотр в «Спартаке».

Приехали с папой. Зашли в кабинет, в котором сидел какой-то мужчина. Папа зашёл, поздоровался, сказал, что он насчёт просмотра. На меня просто посмотрели из-за угла, и сказали, что ниже 180 см не рассматривают. Хотя мне было лет 12 по-моему… И всё. Это было мой самый быстрый просмотр.

Забить «Спартаку» головой? Нет, ну хоть как бы забить, без разницы. Я был бы рад.