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Зиньковский: «В детстве не прошёл просмотр в „Спартаке“ из-за роста»

сегодня, 02:58

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о том, как в детстве проходил просмотр в «Спартаке».

Приехали с папой. Зашли в кабинет, в котором сидел какой-то мужчина. Папа зашёл, поздоровался, сказал, что он насчёт просмотра. На меня просто посмотрели из-за угла, и сказали, что ниже 180 см не рассматривают. Хотя мне было лет 12 по-моему… И всё. Это было мой самый быстрый просмотр.

Забить «Спартаку» головой? Нет, ну хоть как бы забить, без разницы. Я был бы рад.

Напомним, Зиньковский перешёл в «Крылья Советов» в январе 2019 года из «Чертаново».

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Comdiv
Comdiv
сегодня в 04:16
Должен радоваться, что теперь не позоришься.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 03:21
эх, дружище.... не смекнули вы с батей, что в "росте" была зашифрована сумма наличных....
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 03:03
Вот такая неожиданная помеха
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