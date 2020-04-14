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Зико: «Жирков значил для ЦСКА, как Месси – для „Барселоны“»

сегодня, 20:10

Бывший наставник ЦСКА Зико поделился мнением об экс-полузащитнике московского клуба Юрии Жиркове.

Придя в ЦСКА, я просил Гинера не продавать никого из игроков, и мы сразу выиграли Суперкубок. Я видел, что эти футболисты нам необходимы для победы в чемпионате. Увы, летом ушли два лучших игрока – Жирков и Вагнер Лав. Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси – для «Барселоны».

Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист. Мне Сколари звонил по поводу него. Он тогда возглавлял «Челси». Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон. Сколари сказал мне: «Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя». Я до сих пор благодарен Сколари. В результате Жирков остался ещё на полгода – до лета.

Ранее Зико высказался о своем соотечественнике Неймаре.

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
сегодня в 21:58
Закат, закат, даже не сомневайся.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
сегодня в 21:45
Ещё далеко не закат!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:44
Ещё в Зените не один сезон отыграет и будет далеко не на последних ролях!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ Трубадур (раскрыть)
сегодня в 21:44
Как футболист он раскрылся в ЦСКА, что подтверждается 11-ю трофеями за ЦСКА.
(две победы в РФПЛ, четыре Кубка России, четыре Суперкубка России, Кубок УЕФА).
А в зените у Жиркова уже закат карьеры!
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
сегодня в 21:37
Незавидная участь, всю жизнь по недоклубам шариться...
Трубадур
Трубадур
сегодня в 21:26
Только в Зените раскрылся как футболист и играет в таком возрасте как молодой. Коллектив тоже много значит.
VAN ARM
VAN ARM ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 21:12
трудно не согласится. желаю ему спортивного долголетия. жаль что не в нашем клубе теперь
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:12, ред.
Юрка, Юрка, такая карьера была и в ЦСКА и в Челси.....пока не подпортил ее переходом в империю зла.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 21:09
ну у него тогда была форма твкая что реально все атаки начинались с его фланга и оборонялся он всегда прилично
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:04
К Юрию Жиркову с уважением!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:54
Респект Жиркову. Видно сразу, что любит футбол. И футбол его не обижает, раз в этой игре до сих пор.
VAN ARM
VAN ARM ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:48
с лавом более верное сравнение.не умоляя заслуг жиркова ни в коем случаи
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 20:46
cska1948
cska1948 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 20:44
Почему? Ведь Зико не сравнивает ни ЦСКА с Барсой, ни Жиркова с Месси. Он только сравнивает значение Жиркова для ЦСКА со значением Месси для Барсы.
Red blu
Red blu
сегодня в 20:39
Жирков отлично отыграл за ЦСКА. И Кубок УЕФА выиграли с его помощью.
Сп62
Сп62
сегодня в 20:36
Если он и сейчас иногда погоду делает в Зените, то что говорить о его игре до Челси. Лучший левый бровочник.
particular
particular
сегодня в 20:33, ред.
Юрий Валентинович, один из немногих, чьё понимание игры, бесконфликтность, старание и универсальность не вызывают сомнения... Опора для любого тренера...
AgentART
AgentART
сегодня в 20:18
Жирков всё это время только и думал как бы быстрее убежать от коней.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:13
ну не совсем корректное сравнение )
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