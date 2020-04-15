ГлавнаяНовости

Червиченко: «Что у „Спартака“, что у „Барселоны“ сейчас одна беда»

сегодня, 01:23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с контрактами футболистов. Сроки соглашений отдельных игроков с клубами могут истечь раньше, чем закончатся национальные чемпионаты, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Сейчас у всех одна беда — никто не был готов к такой ситуации. У всех одинаковые проблемы с контрактами, что у «Спартака», что у «Барселоны». Конечно, договоры будут меняться. Заранее будут оговаривать и снижение окладов, и условия продления соглашений в случае форс-мажора. Потому что сейчас это происходит только за счёт дара убеждения переговорщиков. Когда всё будет прописано в самих контрактах, никаких вопросов уже не будет.

Напомним, и «Спартак», и «Барселона» ранее объявили о сокращении зарплат футболистов. В каталонском клубе игроки согласились на 70-процентное снижение зарплат, а футболисты «красно-белых» будут получать на 40% меньше.

Все новости
Алиев: «В „Локомотиве“ не пил, был закодирован»
Вчера, 22:12 Комментарии10
Зико: «Жирков значил для ЦСКА, как Месси – для „Барселоны“»
Вчера, 20:10 Комментарии24
Агент Сафонов: «В „Лацио“ Дзюба не подойдет по стилю игры»
Вчера, 19:50 Комментарии15
Дзюба не поедет в «Тоттенхэм». И вообще никуда не поедет
Вчера, 18:35Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
Рязанцев: «„Торпедо“ надо делать своё дело, развиваться и возвращаться»
Вчера, 16:05 Комментарии13
Алиев: «Кокорин и Мамаев — хорошие люди»
Вчера, 15:56 Комментарии40
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:50
"Барселоне" на 70% а в "Спартаке" на 40%зарплату сократили.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 01:42
Сравнивать спартак с Барселоной не корректно.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 01:23
у Барселоны всё рушится, разваливается, увы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100