Червиченко: «Что у „Спартака“, что у „Барселоны“ сейчас одна беда»

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сегодня, 01:23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с контрактами футболистов. Сроки соглашений отдельных игроков с клубами могут истечь раньше, чем закончатся национальные чемпионаты, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Сейчас у всех одна беда — никто не был готов к такой ситуации. У всех одинаковые проблемы с контрактами, что у «Спартака», что у «Барселоны». Конечно, договоры будут меняться. Заранее будут оговаривать и снижение окладов, и условия продления соглашений в случае форс-мажора. Потому что сейчас это происходит только за счёт дара убеждения переговорщиков. Когда всё будет прописано в самих контрактах, никаких вопросов уже не будет.

Напомним, и «Спартак», и «Барселона» ранее объявили о сокращении зарплат футболистов. В каталонском клубе игроки согласились на 70-процентное снижение зарплат, а футболисты «красно-белых» будут получать на 40% меньше.