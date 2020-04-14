Дзюба не поедет в «Тоттенхэм». И вообще никуда не поедет

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сегодня, 18:35

Прекратите требовать от Артема невозможного!

Не было у Дзюбы ни одного предложения, а тут в один день Артема сосватали в Англию и Италию. Скептики и недоброжелатели скажут, что все это пустое, а болельщик «Зенита» Боярский не удержится и пропоет вдобавок: «И не стоит усложнять, просто много нам с тобою предстоит еще понять...»

Но кое-что мы понимаем уже сейчас. Когда приоритетные переговоры футболиста вдруг заходят в тупик, в прессе часто всплывают самые невероятные слухи, распространителям которых «стало достоверно известно» из «авторитетных источников». Не стану путать читателей переменными, давайте перейдем к конкретному примеру.

Приоритет Дзюбы — продление контракта с «Зенитом», а внезапно всплывшая в Англии и Италии информация об интересе к российскому форварду со стороны «Тоттенхэма» и «Лацио» говорит о том, что в диалоге между футболистом и клубом сейчас не все гладко. Артем и его представители понимают, что лучших условий, чем «Зенит», никто не предложит.

А еще они понимают, что это последний большой контракт в карьере Дзюбы. И ради него нужно расстараться, вытрясти из питерцев максимум бабла. Да, именно бабла, а не денег — так говорят те, кто готов на любые ухищрения ради извлечения выгоды. Артем уже не первый месяц аккуратненько выкручивает руки «Зениту», вброс в зарубежную прессу подтверждает: начался новый раунд активного обсуждения контракта Дзюбы.

Возможно, «Зенит» указал агентам форварда на очевидную вещь: коронавирус положил футбольный рынок, и достигнутые зимой договоренности в теперешних обстоятельствах выглядят неадекватно. Это общее место — клубы сейчас будут предлагать игрокам новые контракты с учетом падения доходов. И все не станет хорошо моментально, когда возобновятся футбольные турниры, действие локаута распространится в долгой перспективе и заставит клубы экономить.

Все это понимают, только простачки согласятся снизить аппетиты, видя, что происходит вокруг, а некоторые умники и умницы захотят стать исключением из правил. Дзюба вполне подходит на эту роль, ведь он на полном серьезе считает себя особенным, а что касается общей сообразительности и моральных ценностей, то эти параметры на уровне прямых эфиров со звездами «Камеди Клаб» и уморительных шуток про коронавирус, который убил уже 120 тысяч человек во всем мире.

Историю перехода Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» тоже помним. Артем объяснял уход из родного клуба тем, что устал бороться за четвертые места и хотел выигрывать титулы, но ведь есть факт: его агенты вели переговоры со «Спартаком», который отказывался удовлетворить выдвинутые требования. Насыпал бы Федун с ходу денег — и Дзюба продолжил бы бороться за четвертые-пятые места как миленький.

Но «Спартак» уперся, а «Зенит» не ограничился ролью отвлекающего маневра, но и неожиданно оказался настойчивым и щедрым, что и решило исход дела. Сейчас «Зенит» примеряет на себя шкуру «Спартака» в переговорах с Дзюбой, а две заметки в итальянской и английской газетах, по идее, должны сделать «Зенит» более сговорчивым. Продемонстрировать, какой алмаз «сине-бело-голубые» могут потерять: половина Европы за ним охотится!

Что пишут в Италии?

La Gazzetta dello Sport называет Дзюбу «последней идеей „Лацио“», сравнивая его с Ибрагимовичем и напоминая о плохих отношениях с Манчини:

«Лацио» интересуется не только Жиру и Педро, но и непростым персонажем из России, который может похвастаться огромной физической силой. Отличительные черты Дзюбы: рост баскетболиста (196 сантиметров), сильное телосложение и… нередко возникающие проблемы в отношениях с тренерами. Артем Дзюба не звезда по мировым меркам, но он один из тех, кто всегда и везде делает новости. Форвард «Зенита», которому летом исполнится 32 года, часто бывает хорош на поле. Римский клуб следит за ним, держа в уме как опцию для усиления атаки перед следующим сезоном.

Что пишут в Англии?

Сначала нужно сказать, что интерес или «интерес» со стороны «Тоттенхэма» — это давняя история. Еще в феврале сам Артем рассказал такую историю:

Зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Когда Кейн сломался, со мной связались на новогодних праздниках. От Жозе Моуриньо, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. У нас очень хорошие отношения, поэтому какие-то его вещи, просьбы или еще что-то… Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был, действительно. Я со своей стороны сказал: «Делайте, хватайтесь, я со своей стороны спрошу». Вот и все.

Многие отнеслись к признанию Дзюбы с юмором и даже со злым сарказмом, но вот теперь «Тоттенхэм» возобновляет интерес к Артему. Источник, конечно, весьма сомнительный, но в Англии серьезные СМИ дорожат репутацией, поэтому имеем, что имеем:

31-летний россиянин, играющий за «Зенит Санкт-Петербург», ранее в этом году заявил, что «Тоттенхэм» рассматривал возможность его приглашения в январское трансферное окно после травмы Харри Кейна. Переход не состоялся, но «Тоттенхэм» может вернуться к кандидатуре Дзюбы, у которого в конце сезона истекает контракт. В 2015 году форвард перешел из «Спартака» в «Зенит» тоже как свободный агент. Дзюба может понравиться Моуриньо, который предпочитает иметь в своих командах мощного форварда. Учитывая участившиеся травмы Харри Кейна, ему определенно нужен дублер, и Дзюба может стать человеком, который примерит на себя эту роль.

Что пишут в России?

А «Соккер.ру» не верит в отъезд Дзюбы, хоть ты тресни! Может, зря мы так скептически настроены, и Артем еще всех удивит? Впрочем, вот уже и генеральный директор Александр Медведев выступил. Говорит, что вариант расставания с Дзюбой даже не рассматривается. Так дайте тогда хороший контракт человеку, сколько можно мучить главную звезду?!