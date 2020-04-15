Таски: «У меня никогда не было проблем с Федуном»

Бывший защитник «Спартака» рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

У меня никогда не было проблем с Федуном. Игроки его нечасто видят. Он иногда после матчей заходит чтобы поздравить, или, наоборот, заглядывает перед играми. Но, как я уже сказал, я не разговаривал с Федуном во время переговоров по контракту. Все они велись между клубом и моим агентом. Вот и все, никаких конфликтов у нас не было.