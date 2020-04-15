ГлавнаяНовости

Таски: «У меня никогда не было проблем с Федуном»

сегодня, 10:42

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

У меня никогда не было проблем с Федуном. Игроки его нечасто видят. Он иногда после матчей заходит чтобы поздравить, или, наоборот, заглядывает перед играми. Но, как я уже сказал, я не разговаривал с Федуном во время переговоров по контракту. Все они велись между клубом и моим агентом. Вот и все, никаких конфликтов у нас не было.

Ранее Сердар Таски поделился воспоминаниями о московском клубе.

Все новости
Стефан: «Вижу будущее Камавинга в топовом клубе»
Сегодня, 11:58 Комментарии1
Президент FIGC: «Говорю раз и навсегда: чемпионат должен быть завершен»
Сегодня, 11:34 Комментарии6
Таски: «Для меня большая честь, что я играл за „Спартак“»
Сегодня, 10:39 Комментарии3
Мексес: «Я очень скучаю по „Роме“ и Риму»
Сегодня, 10:26 Комментарии3
Морон рассказал о своём будущем. Ранее игроком интересовался «Наполи»
Сегодня, 09:51 Комментарии2
Креспо: «Хотелось бы, чтобы Лаутаро стал лучшим бомбардиром»
Сегодня, 09:36 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 11:53
Федун не любит футбол и спартак, вот в чем проблема.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:48
Федун нихрена в футболе не смыслит, какие у него могут быть проблемы.
AgentART
AgentART
сегодня в 11:44
Федун святой еврей, какие могут быть с ним проблемы?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:32
рабочий и ген. дир. от куда проблемам браться то)))))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:31
у него проблемы с головой))
beefs
beefs
сегодня в 11:22
какие проблемы если не видишься с человеком
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:55
Федун ведет себя порядочно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:51
Какие могут быть проблемы у простого футболиста с миллиардером.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:44
У Федуна проблемы с тренерами.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100