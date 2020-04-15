Президент FIGC: «Говорю раз и навсегда: чемпионат должен быть завершен»

Президент FIGC Габриэле Гравина в интервью La Repubblica прокомментировал возможное возобновление сезона в Италии.

Я уважаю науку, но не собираюсь опускать руки. Мы работаем над тем, чтобы завершить сезон.

Когда Италия вернется к жизни, когда будут созданы надлежащие условия для возобновления деятельности других секторов, футбол также вернется.

Я говорю это раз и навсегда: чемпионат должен быть завершен, время пришло. Правительство, лига, федерация, врачи; мы все вместе примем ответственное решение.