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Президент FIGC: «Говорю раз и навсегда: чемпионат должен быть завершен»

сегодня, 11:34

Президент FIGC Габриэле Гравина в интервью La Repubblica прокомментировал возможное возобновление сезона в Италии.

Я уважаю науку, но не собираюсь опускать руки. Мы работаем над тем, чтобы завершить сезон. 

Когда Италия вернется к жизни, когда будут созданы надлежащие условия для возобновления деятельности других секторов, футбол также вернется. 

Я говорю это раз и навсегда: чемпионат должен быть завершен, время пришло. Правительство, лига, федерация, врачи; мы все вместе примем ответственное решение. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:44
завершение с играми! не должно даже обсуждаться!
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 12:41
Надо пробовать!Хотя бы без зрителей, но завершать , ведь жалко Лацио будет))
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 12:04
Мудро сказал.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:59
Правильно! Все чемпы с мерами безопасности должны завершиться играми!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:56
Конечно должен быть завершён спору нет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:45
Такое решение заслуживает огромного уважения.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:42
кто тебе даст))) шут
beefs
beefs
сегодня в 11:35
какой крутой сказал сделал
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 11:35
должен, но как
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