Смолов пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды в «Сельте», пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи на борьбу с коронавирусом.
Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что на эти деньги врачи уже закупили респираторы, маски, бактерицидные лампы и специальные очки для медиков.
Недавно Смолов рассказал о том, как его напугали врачи в Минске.
Молодец Федор!
Молодец Федор!
Никогда бы не подумал, что одно слово, написанное один раз, может попадать под правило "флуд"😁
Никогда бы не подумал, что одно слово, написанное один раз, может попадать под правило "флуд"😁