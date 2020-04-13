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Смолов пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи

сегодня, 12:24

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды в «Сельте», пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи на борьбу с коронавирусом.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что на эти деньги врачи уже закупили респираторы, маски, бактерицидные лампы и специальные очки для медиков.

Недавно Смолов рассказал о том, как его напугали врачи в Минске.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:14
Молодец Федя.
Лиговский
Лиговский ответил mars6791
сегодня в 14:12
Что не пропил, а отдал тому кому нужнее, с нитки по миру нашей нищей скорой помощи рубаха (то есть маска лишняя)
Вы в какой стране живете?
mars6791
mars6791 ответил Lazurny
сегодня в 14:10
Он этот миллион за вечер в баре пропивает, чем он весомый?
Что не пропил, а отдал тому кому нужнее, с нитки по миру нашей нищей скорой помощи рубаха (то есть маска лишняя)
Adepta
Adepta
сегодня в 14:09
Нужно помогать, отдайте миллион Голиковой, вскоре у нее будет новая вилла.
Lazurny
Lazurny ответил mars6791
сегодня в 14:08
Помощь более весомый поступок, чем тот промах.
Он этот миллион за вечер в баре пропивает, чем он весомый?
mars6791
mars6791 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:07
Работники "Скорой Помощи" в Виго это запомнили.........
Не переживайте за них, им государство российское помогает, последнее со складов продает.
mars6791
mars6791 ответил Comdiv
сегодня в 14:05
Он уже на чемпионате мира Родине помог.
Помощь более весомый поступок, чем тот промах.
Karabal
Karabal
сегодня в 14:02
Наверное, ему внучка Эльцына подарила на носки.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:02
Поступок достоин уважения...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 14:01
Неумный - бюджет Москвы 3 млн таких миллионов) Раздал бы Соккеру по 20 тыр - улучшил бы репутацию)
Comdiv
Comdiv ответил ДАША Д
сегодня в 13:59
Хоть так Родине поможет.
Он уже на чемпионате мира Родине помог.
valt134
valt134
сегодня в 13:49
И тут «пропиарился...» Хотя, Молодец! Миллион рубликов , особенно с учётом обвала рубля(спасибо Вове) для его Бюджета-копейки. Лопырева закусила губу... А деньги... Как водится в Матушке-России, разворовали... Хозяина-то нет(Товарища Сталлина...)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:47
молодец !! но как то по жмотски всего 12 т. евро)))))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:35
Молодец Федор.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:11
Всегда знал, что любовь делает людей лучше.
Молодец Федор!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:09
Работники "Скорой Помощи" в Виго это запомнили.........
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:06
Очень благлродно, особенно на фоне нытья про урезание зарплаты...
Comdiv
Comdiv
сегодня в 12:56
Для Смолова 1 миллион рублей не деньги, можно и режим нарушать. Один гнилой пиар.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:48
Хоть так Родине поможет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:48
Федя настоящий джентльмен.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:43
Удивительно)
Никогда бы не подумал, что одно слово, написанное один раз, может попадать под правило "флуд"😁
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