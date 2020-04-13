Смолов пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи

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сегодня, 12:24

Нападающий «Локомотива» , выступающий на правах аренды в «Сельте», пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи на борьбу с коронавирусом.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что на эти деньги врачи уже закупили респираторы, маски, бактерицидные лампы и специальные очки для медиков.

Недавно Смолов рассказал о том, как его напугали врачи в Минске.