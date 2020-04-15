Хавбек «Вердера» Рашица попал в сферу интересов «Боруссии» и «Ливерпуля»

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сегодня, 17:03

По информации немецкого издания Der Spiegel, «Боруссия» Д, «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» заинтересовались полузащитником «Вердера» .

Сообщается, что «Вердер» испытывает финансовые трудности в связи с кризисом, вызванным приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса, и готов расстаться с несколькими игроками. В свою очередь Рашица показывал хорошую игру в текущем сезоне и топ-клубы Европы могут сделать предложение по его покупке в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне 23-летний Милот сыграл в 24 матчах, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

Ранее появлялась информация об интересе к Рашице со стороны «Астон Виллы».