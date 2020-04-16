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Славен Билич: «Хотел подписать Вильяма Карвалью в „Вест Хэм“ в 2017 году»

сегодня, 12:20

Наставник «Вест Бромвича» Славен Билич высоко оценил футбольные качества полузащитника «Бетиса» Вильяма Карвалью, а также рассказал, что хотел подписать его в «Вест Хэм» в 2017 году.

Я вижу игрока, который очень спокоен на мяче, который все время знает, где находится он и где находится противник. Ему не всегда нужно отбирать мяч, но он умеет замедлять противника.

Он очень умен, когда находится между двумя центральными защитниками и защищает зону, когда кто-то из покидает позицию. Он дает команде баланс. Каждая позиция в футболе важна, но особенно эта. Он поддерживает форму команды.

То, как он играл на Евро, было невероятно, и через год я действительно хотел подписать его. Мне нравятся такие игроки. Они заставляют меня радоваться.

Ранее Славен Билич поделился мнением о том, что в футболе станет больше аренд и обменов.

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jilbar
сегодня в 12:20
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