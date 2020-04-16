Славен Билич: «Хотел подписать Вильяма Карвалью в „Вест Хэм“ в 2017 году»

Наставник «Вест Бромвича» высоко оценил футбольные качества полузащитника «Бетиса» , а также рассказал, что хотел подписать его в «Вест Хэм» в 2017 году.

Я вижу игрока, который очень спокоен на мяче, который все время знает, где находится он и где находится противник. Ему не всегда нужно отбирать мяч, но он умеет замедлять противника.

Он очень умен, когда находится между двумя центральными защитниками и защищает зону, когда кто-то из покидает позицию. Он дает команде баланс. Каждая позиция в футболе важна, но особенно эта. Он поддерживает форму команды.

То, как он играл на Евро, было невероятно, и через год я действительно хотел подписать его. Мне нравятся такие игроки. Они заставляют меня радоваться.