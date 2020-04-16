Осимхен: «Я хотел бы играть за топ-клуб в Англии»

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сегодня, 11:51

Форвард «Лилля» в разговоре с Independent заявил, что хотел бы в дальнейшем играть за один из английских топ-клубов. Также Осимхен сообщил, что его партнер по сборной Нигерии , выступающий за МЮ , дал ему совет по вопросу продолжения карьеры.

Конечно, я хотел бы когда-то играть за топ-клуб в Англии. Я разговаривал об этом с Одионом [Игало]. Он дал мне очень хороший совет, он легенда, для меня он как старший брат. Моя цель – играть за один из самых больших клубов мира, но сейчас я очень счастлив в «Лилле».