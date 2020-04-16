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Осимхен: «Я хотел бы играть за топ-клуб в Англии»

сегодня, 11:51

Форвард «Лилля» Виктор Осимхен в разговоре с Independent заявил, что хотел бы в дальнейшем играть за один из английских топ-клубов. Также Осимхен сообщил, что его партнер по сборной Нигерии Одион Игало, выступающий за МЮ, дал ему совет по вопросу продолжения карьеры.

Конечно, я хотел бы когда-то играть за топ-клуб в Англии. Я разговаривал об этом с Одионом [Игало]. Он дал мне очень хороший совет, он легенда, для меня он как старший брат. Моя цель – играть за один из самых больших клубов мира, но сейчас я очень счастлив в «Лилле».  

Напомним, ранее сообщалось, что Осимхен может перейти в МЮ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:13
не нужно опережать время)) поиграешь но чуть позже))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:11
Главное не спешить,а многие хотят))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:03
Дзюба тоже хотел, но его "папа" не отпустил.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 11:56
Многие хотят, но не все играют.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:56
Может и присмотрит его кто из грандов
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:51
хорошее желание у него
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