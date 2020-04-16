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Агент: «Терри не перешёл в „Спартак“ из-за дочки»

сегодня, 17:49

Агент Тимур Гурцкая поделился подробностями о несостоявшемся трансфере экс-защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».

Джон Терри не пришел в «Спартак» из-за дочки. Это единственная правда. Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошел медосмотр. Он был уже игроком «Спартака» в переписке руководства клуба в WhatsApp: Измайлов, Федун, врачи команды. Они уже написали, что он прошел блестяще медосмотр, что с ним побеседовали, все — он едет в Москву.

Медосмотр проходил в Риме, затем он прилетел в Лондон. Пришел без очереди в посольство, за ним даже согласились отправить самолет, чтобы такого статусного игрока везти. Но у дочки начался нервный стресс. Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревет, папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернется.

У него дети близнецы. Мальчик нормально, а у девочки была точно такая же история, когда он был в «Астон Вилле». Он должен был после каждой игры или каждой тренировки возвращаться из Бирмингема в Лондон. У дочки такая с ним связь — просто чудовищная. Он был вынужден из-за нее закончить. У него не было интересного предложения.

Он оказался джентльменом в отличие от многих людей. Это выдающийся спортсмен. Он приехал в Москву, лично перед Федуном извинился за эту ситуацию. Поднялся в ложу и извинился. Он сказал, что агенты провели блестящую работу, нет никаких вопросов, дали зарплату, все условия.

На данный момент Терри работает помощником главного тренера в «Астон Вилле». 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:32
А народные так на него расчитывали...
VIPded
VIPded
сегодня в 18:14
Красивая история...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:02
значит повезло)) и с головой порядок))
Трубадур
Трубадур
сегодня в 18:01
Дочка это только предлог, а так не захотел идти в слабый клуб.
AgentART
AgentART
сегодня в 17:59
Разве хороший игрок в спартак пойдет?
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 17:59
Достойный поступок отца и человека.Северные орущие и сносящие арену птицы, на это не способны.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:59, ред.
Хорошая отмазка - дочка.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 17:55
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 17:54
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 17:52
      Джентльмены в Спартак не переходят...
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