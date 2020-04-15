«Армавир» подтвердил снятие с первенства ФНЛ

«Армавир» прекращает выступления в первенстве ФНЛ , как это и предполагалось. Об этом заявил президент клуба Валентин Климко.

Уважаемые болельщики ФК «Армавир», сотрудники клуба, футболисты, главный тренер и его штаб! Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения чемпионата, владелец клуба Джеван Челоянц принял решение снять ФК «Армавир» с первенства ФНЛ . Клуб существует исключительно на пожертвования, которые вносил именно Джеван Крикорович. Я благодарю, прежде всего, Джевана Крикоровича, за почти пять непростых, но замечательных сезонов, за футбольную инфраструктуру, построенную в основном и в существенной доле на его личные деньги, а также средства Олега Мкртчана.

Также хочу подчеркнуть, что ФК «Армавир» в полном объеме выполнит финансовые обязательства по всем контрактам и прекратит сезон без долгов. За все эти годы нашим главным критерием была финансовая прозрачность, отсутствие задержек перед футболистами, персоналом команды, а также долгов на балансе клуба. С этой задачей мы справились. На данный момент мы делаем все, чтобы ФК «Армавир» продолжал существование в профессиональном футболе. Вероятно, новый сезон клуб начнет в ПФЛ . Администрация города обещала помочь клубу сохранить профессиональный статус.

Благодарю футболистов, тренеров, врачей, персонал команды, сотрудников офиса клуба за проделанную работу. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Армавира». Все это время мы работали для вас! Огромное вам спасибо за поддержку!