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«Уфа» запустила цикл видеотренировок для воспитанников школы

сегодня, 21:34

«Уфа» запустила цикл недельных видеотренировок для воспитанников школы во время режима самоизоляции, организованного из-за пандемии коронавируса.

Тренировки разделены на три возрастные группы: старшие, в число которых попали игроки «Уфы-2», молодёжный состав клуба, а также команды, состоящие из футболистов 2003-2004 годов рождения; средние — команды, состоящие из игроков 2005-2008 годов рождения; и младшие — команды, состоящие из футболистов 2009-2013 годов рождения. Каждой возрастной группе был составлен индивидуальный план тренировок, рассчитанный на неделю.

Напомним, что «Уфа» из-за пандемии коронавируса снизила зарплаты футболистам на 70 процентов.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:03
Думаю , по окончании кто -то бежит за пивом.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:42
молодцы !нужное дело!!
zsb1961
zsb1961
сегодня в 21:38
Хорошее дело!!!
Izmar
Izmar
сегодня в 21:35
Нормально для детей.
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