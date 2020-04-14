«Уфа» запустила цикл видеотренировок для воспитанников школы

1586889286

сегодня, 21:34

«Уфа» запустила цикл недельных видеотренировок для воспитанников школы во время режима самоизоляции, организованного из-за пандемии коронавируса.

Тренировки разделены на три возрастные группы: старшие, в число которых попали игроки «Уфы-2», молодёжный состав клуба, а также команды, состоящие из футболистов 2003-2004 годов рождения; средние — команды, состоящие из игроков 2005-2008 годов рождения; и младшие — команды, состоящие из футболистов 2009-2013 годов рождения. Каждой возрастной группе был составлен индивидуальный план тренировок, рассчитанный на неделю.

Напомним, что «Уфа» из-за пандемии коронавируса снизила зарплаты футболистам на 70 процентов.