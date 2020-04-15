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Бывший игрок «Локомотива» запустил огородный челлендж

сегодня, 16:52

Защитник «Волыни» Тарас Михалик во время коронавируса запустил новый челлендж.

У других челлендж с туалетной бумагой, а у нас челлендж с лопатой — перекопай огород!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @taras_mykhalyk

Минувшей зимой ходили слухи, что «Локомотив» планировал вернуть Михалика. 

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:52
Всем на дачи!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:04
Каждый по своему с ума сходит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:00
Этот челенджер знает, как огород перекапывать? Изобразил "бери больше, кидай дальше"
И то немного взял...
Трубадур
Трубадур
сегодня в 16:56
Сосал с Локомотива деньги много лет, не играя, теперь огород прикупил, наверное, в Польше.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:54
Чего то мало покопал???
AgentART
AgentART
сегодня в 16:54
Занимаются всякой дурью.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:54
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