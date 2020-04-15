Бывший игрок «Локомотива» запустил огородный челлендж

Защитник «Волыни» Тарас Михалик во время коронавируса запустил новый челлендж.
У других челлендж с туалетной бумагой, а у нас челлендж с лопатой — перекопай огород!
Минувшей зимой ходили слухи, что «Локомотив» планировал вернуть Михалика.
Защитник «Волыни» Тарас Михалик во время коронавируса запустил новый челлендж.
У других челлендж с туалетной бумагой, а у нас челлендж с лопатой — перекопай огород!
Минувшей зимой ходили слухи, что «Локомотив» планировал вернуть Михалика.
И то немного взял...
И то немного взял...