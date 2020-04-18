Футболисты «Ромы» пожертвовали своими зарплатами ради сотрудников клуба

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18 апреля 2020, 11:56

Corriere dello Sport сообщает, что футболисты «Ромы» готовы пожертвовать своими зарплатами, чтобы помочь уволенным сотрудникам клуба.

Римские футболисты готовы получать меньшую зарплату в течение 4 месяцев, чтобы освободившиеся деньги пошли на пособия для уволенных работников из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Руководство клуба также отказалось от зарплат за март, чтобы помочь клубу сбалансировать бюджет.

Ранее стало известно, что игроки и тренеры «Ромы» пожертвовали более € 200 тыс. на борьбу с коронавирусом.