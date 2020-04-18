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Футболисты «Ромы» пожертвовали своими зарплатами ради сотрудников клуба

18 апреля 2020, 11:56

Corriere dello Sport сообщает, что футболисты «Ромы» готовы пожертвовать своими зарплатами, чтобы помочь уволенным сотрудникам клуба.

Римские футболисты готовы получать меньшую зарплату в течение 4 месяцев, чтобы освободившиеся деньги пошли на пособия для уволенных работников из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Руководство клуба также отказалось от зарплат за март, чтобы помочь клубу сбалансировать бюджет.

Ранее стало известно, что игроки и тренеры «Ромы» пожертвовали более € 200 тыс. на борьбу с коронавирусом.

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Все комментарии
SuperGobb
SuperGobb ответ 13ROS13 (раскрыть)
19 апреля в 19:38
Я всегда говорю или правду или шучу)
13ROS13
13ROS13 ответ SuperGobb (раскрыть)
19 апреля в 02:41
Правду говоришь.
SuperGobb
SuperGobb
18 апреля в 14:24, ред.
Достойный поступок. Но хвалить не будем. Они не последний кусок хлеба доедают. Как-то в Донецке в переходе у "Золотого кольца" беспризорники попрошайничали, но шапка их была пуста. Рядом играл на скрипке нищий дедок у него в футляре было немного денег. Когда он закончил играть, то подошёл к детворе и высыпал им всё, что у него было. Всем проходившим мимо стало стыдно и детская шапка быстро наполнилась деньгами. Вот когда тот кто не имеет ничего готов отдать более нуждающемуся всё, это вызывает восхищение.
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 12:14
Хорошее дело.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 12:00
похвально и достойно подражания!
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 11:57
Достойный поступок с их стороны
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