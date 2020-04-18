Финансовые потери «Барселоны» к концу сезона могут составить 25 млн евро

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18 апреля 2020, 08:22

Испанское издание Marca поделилось информацией о размерах убытков «Барселоны» в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Источник сообщает, что каталонский клуб только от продажи билетов теряет по 3,3 миллиона евро за каждый несыгранный матч на «Камп Ноу». Если сезон не будет доигран, «Барса» может потерять около 25 млн евро. Если ограничения коснутся и следующего сезона, клуб потеряет порядка 30 млн евро.

Ранее стало известно, что «Барселона» готова расстаться со всеми футболистами, кроме трех.