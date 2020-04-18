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Финансовые потери «Барселоны» к концу сезона могут составить 25 млн евро

18 апреля 2020, 08:22

Испанское издание Marca поделилось информацией о размерах убытков «Барселоны» в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Источник сообщает, что каталонский клуб только от продажи билетов теряет по 3,3 миллиона евро за каждый несыгранный матч на «Камп Ноу». Если сезон не будет доигран, «Барса» может потерять около 25 млн евро. Если ограничения коснутся и следующего сезона, клуб потеряет порядка 30 млн евро.

Ранее стало известно, что «Барселона» готова расстаться со всеми футболистами, кроме трех.

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Все комментарии
Не верю 90-м
Не верю 90-м
18 апреля в 14:34
Это не так много.
dino-hsv
dino-hsv
18 апреля в 10:49
барса на кривых трансферах в разы больше потеряла
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 09:54
Им не помешает, а то совсем зажрались
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 апреля в 09:46
Это совсем ничего.. А писали, что дела гораздо хуже. 25 лямов - половина зарплаты Месси. Плёвое дело.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 08:50
Другой бы клуб сдох но не "Барса".
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 08:36
Переживут)))
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 08:29
Это не деньги для Барсы.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 08:26
не мало) но не критично))
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