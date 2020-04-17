Гендиректор «Крыльев»: «Почти со всеми договорились о снижении на 40%»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о договоренности с игроками о понижении зарплаты.

У всех разные ситуации, договорились со всеми, даже с теми, у кого контракт заканчивается или кто находится в аренде.

Начали писать про Рыжикова, но он один из первых согласился. Практически со всеми договорились о снижении на 40%.

Удается ли сэкономить сейчас? Когда нет игр, мы не получаем спонсорских, потому что не выполняем рекламных обязательств.

А деньги все равно придется тратить, потому что чемпионат возобновится, игры еще будут.