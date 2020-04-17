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Гендиректор «Крыльев»: «Почти со всеми договорились о снижении на 40%»

сегодня, 13:11

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о договоренности с игроками о понижении зарплаты.

У всех разные ситуации, договорились со всеми, даже с теми, у кого контракт заканчивается или кто находится в аренде.

Начали писать про Рыжикова, но он один из первых согласился. Практически со всеми договорились о снижении на 40%.

Удается ли сэкономить сейчас? Когда нет игр, мы не получаем спонсорских, потому что не выполняем рекламных обязательств.

А деньги все равно придется тратить, потому что чемпионат возобновится, игры еще будут.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:45
Вот тут круто снизили.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:41
Надеюсь, это им поможет. У Крыльев всегда было много болельщиков
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:26
не просто тем у кого нет трубы!!))) желаю выжить в этой не простой ситуации!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:12
Тяжко КС. З/П у них помене будут , чем у других.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:11
договор дороже денег
aastik
aastik
сегодня в 13:11
Время все рассудит.
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