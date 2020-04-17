«Тоттенхэм» просит Почеттино пойти на снижение выплат его неустойки

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сегодня, 05:57

«Тоттенхэм» надеется уговорить бывшего наставника команды согласиться на сокращение зарплаты в связи с пандемией коронавируса, утверждает источник.

Лондонский клуб уволил 48-летнего специалиста в ноябре прошлого года. Однако владелец «шпор» Дэниел Леви согласился выплачивать ему зарплату, пока тренер не найдёт себе новое место работы.

В «Тоттенхэме» рассчитывают, что Почеттино согласится на снижение зарплаты, которая составляет 8,5 млн фунтов в год.

Недавно сообщалось о том, что с Почеттино продолжает контактировать президент «Реала» Флорентино Перес.