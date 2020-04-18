Бекхэм: «Криштиану недотягивает до уровня Месси»

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Месси – уникальный футболист, больше таких игроков нет. Они вместе с Роналду превосходят всех остальных игроков, хотя Криштиану недотягивает до уровня Лео.
Ранее экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо рассказал о соперничестве между Роналду и Месси.
Что скажете болелы реала и кристи??????
Мне очень интерестно послушать
Что скажете болелы реала и кристи??????
Мне очень интерестно послушать
Бекхем злится??
На что???
Мальчик тебе сколько лет, вот это бред)))))))
Бекхем злится??
На что???
Мальчик тебе сколько лет, вот это бред)))))))