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Бекхэм: «Криштиану недотягивает до уровня Месси»

18 апреля 2020, 21:17

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Месси – уникальный футболист, больше таких игроков нет. Они вместе с Роналду превосходят всех остальных игроков, хотя Криштиану недотягивает до уровня Лео.

Ранее экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо рассказал о соперничестве между Роналду и Месси.

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Все комментарии
Бутер Бродский
Бутер Бродский ответ Санчо Панса (раскрыть)
20 апреля в 16:58
Ну да, с Месси-то он и там, и там поиграл. Глоры рональду уже даже и не знают что придумать. Аха-ха
The Method Man
The Method Man
19 апреля в 16:05
Ну это какой уже очередной Мадридист говорит, и так......

Что скажете болелы реала и кристи??????

Мне очень интерестно послушать
The Method Man
The Method Man ответ minai (раскрыть)
19 апреля в 15:59
Что????

Бекхем злится??
На что???

Мальчик тебе сколько лет, вот это бред)))))))
explay-
explay-
19 апреля в 14:54
Прав, хоть и мадридист
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Aerobniy (раскрыть)
19 апреля в 12:39
Потому,что это тупое бревно рекламируют тут каждый день,я прикалывался.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
19 апреля в 11:53
Всегда уважал Дэвида. Ерунду не скажет
galem72
galem72
19 апреля в 09:54
Техникой и креативом — безусловно, а вот в физике парток и близко не уступит Месси.
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 08:58
А поиграл бы ты с Криштиану в Манчестер Юнайтед или потом уже в мадридском Реале, то говорил бы наверняка по-другому! Глупо сравнивать этих двух классных футболистов.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 08:26
Тут вопрос спорный , половина считает наоборот
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 08:01
Кто дотягивает кто не дотягивает вещи спорные.
Остапчук 67
Остапчук 67
19 апреля в 05:15
Они оба уже прошли свой пик.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
19 апреля в 03:39
Факт! Не зря Бекхам профессионал и разбирается в футболе!
Imrebellion
Imrebellion
19 апреля в 03:09
Гениально. Все кто о них говорят, просто злые...
minai
minai
19 апреля в 00:26, ред.
Я не фанат Лионеля Месси или Криштиану Роналду, и утверждение англичанина весьма спорное. Каждый из них гениален по своему. А вот Бекхем недотягивает даже близко не до одного не до другого. От этого и злится.
Aerobniy
Aerobniy ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
19 апреля в 00:13
Причем здесь Дзюба, зачем его вспоминать когда надо и не надо?
BarSlona
BarSlona
18 апреля в 23:41
Шах и мат фанатам мароканского
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 23:13
Бэекхэм напился совсем.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
18 апреля в 22:58
Дзюба не дотягивает до Роналду.
Тага Дага
Тага Дага
18 апреля в 22:12
Трудно не согласиться лучшей правой ногой ...Бекхэм умел подавать. ...
Jin-Ho
Jin-Ho
18 апреля в 21:28
Каждый человек в чём-то уникален. Месси, как футболист.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 21:27
это как раз и не вызывает сомнений)) а вот нравится-не нравится это у каждого своё!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 21:26
С Дэвидом трудно не согласиться.
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 21:17
Сам Бекс тоже хорош быдл
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