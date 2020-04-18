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Скаут «Кальяри»: «Матчи Серии А планируют начать 31 мая»

18 апреля 2020, 20:21

Скаут «Кальяри» Алекс Великих рассказал, когда в Италии планируют начать проводить футбольные матчи.

Сейчас идет обсуждение старта чемпионата Италии — Серии А и Серии Б. Есть предложение начать в конце мая и 27 или 28 мая в тестовом режиме провести кубковый матч. Постепенно ситуация в Италии улучшается. Тур в Серии А планируют начать 31 мая. При таком раскладе до конца июня не получится завершить чемпионат, поэтому последние матчи хотят доиграть 2 августа.

Ранее сообщалось, что в Италии рассчитывают возобновить тренировки с 4 мая.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 12:13
скауты и агенты знают всё!)))) не верите? спросите у селюка)))))))))))
AgentART
AgentART
18 апреля в 20:57
Не раньше октября.
VIPded
VIPded
18 апреля в 20:55
Наивный и болтливый скаут у Кальяри...
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 20:22
Все гадают!
beefs
beefs
18 апреля в 20:22
гадалки когда вы угомонитесь
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