Скаут «Кальяри»: «Матчи Серии А планируют начать 31 мая»

Скаут «Кальяри» Алекс Великих рассказал, когда в Италии планируют начать проводить футбольные матчи.

Сейчас идет обсуждение старта чемпионата Италии — Серии А и Серии Б. Есть предложение начать в конце мая и 27 или 28 мая в тестовом режиме провести кубковый матч. Постепенно ситуация в Италии улучшается. Тур в Серии А планируют начать 31 мая. При таком раскладе до конца июня не получится завершить чемпионат, поэтому последние матчи хотят доиграть 2 августа.