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Французский политик: «После эпидемии Мбаппе будет стоить 40 млн евро»

18 апреля 2020, 19:15

Член Европарламента Даниэль Кон-Бендит в интервью Ouest-France заявил, что экономический кризис из-за пандемии коронавируса серьезно повлияет на футбол.

После кризиса Мбаппе уже не будет стоить 200 млн евро, его цена не будет превышать 35-40 миллионов.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 09:05
Поживем и увидим! Килиан станет немного старше, но не факт, что его трансферная стоимость упадет более чем в 2 раза.
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответ armeec_ (раскрыть)
18 апреля в 20:34
а также многие склоняются,что эпидемия искусственная, и цель её политико-экономическая
armeec_
armeec_
18 апреля в 20:21
А ведь он в чем то прав.
Клубы с мешками денег, подняли цену на игроков до космических.
Понятное дело, это нравится многим, но реальность то должна же быть.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
18 апреля в 20:10
после такого заявления все ринутся друг другу продавать футболистов или менять на гречку
shlomo
shlomo
18 апреля в 20:01
А что не 10...?...счетовот фигов
Footbolista
Footbolista
18 апреля в 20:01, ред.
На стройку возьмут...за 1000€ в месяц кирпичи подносить....
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 19:56
Вовремя продавать надо было.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 19:49
Вполне возможно, но не факт!!!
13ROS13
13ROS13
18 апреля в 19:30
Цены будут более реальными.
dimagas2
dimagas2
18 апреля в 19:26
После эпидемии может и футбола не стать))
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 19:24
После эпидемии Мбаппе будет стоит 4 млн а гном и бесплатно никому нахрен не нужен будет.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 19:20
надеюсь что меньше)))
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 19:17
Увидим
Youngberg
Youngberg
18 апреля в 19:16
нормальная цена будет!
beefs
beefs
18 апреля в 19:16
а может и больше
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