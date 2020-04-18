Французский политик: «После эпидемии Мбаппе будет стоить 40 млн евро»

Член Европарламента Даниэль Кон-Бендит в интервью Ouest-France заявил, что экономический кризис из-за пандемии коронавируса серьезно повлияет на футбол.

После кризиса Мбаппе уже не будет стоить 200 млн евро, его цена не будет превышать 35-40 миллионов.