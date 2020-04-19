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Нойер: «Слухи о моих запросах к „Баварии“ бессмысленны»

19 апреля 2020, 08:13

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер недоволен тем, что информация о его переговорах с клубом по новому контракту попадает в СМИ.

Все переговоры, которые я вел здесь с 2011 года, всегда велись с большой уверенностью. Ничего еще не просочилось наружу. Но сейчас всплывают детали из текущих дискуссий в СМИ, которые часто даже не корректны. Это меня раздражает. Не узнаю «Баварию».

Я хочу играть столько, сколько смогу. Но самое главное для меня — это доверие. Понятно, что это утопия — просить пятилетний контракт. Мне 34 года, и я не могу предсказать, как буду выглядеть в 39. Поэтому все слухи, что появились в прессе, абсолютно бессмысленны.

Для меня всегда было важно иметь возможность доверительно работать с сотрудниками на руководящих должностях — так же лояльно, как я отношусь к клубу как игрок и капитан.

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Все комментарии
viv
viv
19 апреля в 13:19
Кто то утку запустил про Нойера......
particular
particular
19 апреля в 10:03, ред.
Слухи, вообще, бессмысленны, но они вносят смуту и напрягают положение сторон, особенно, когда вопрос касается денег...
nikoladolgov
nikoladolgov
19 апреля в 09:44
Берите Акинфеева !
Рекорды гарантированы !
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 09:10
Как лягут карты
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 09:01
Лучше вместо лишнего года в контракте договориться о гарантируемой должности по его окончании.....
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 08:21
Ясно, что хочет гарантий, что будет играть.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 08:16
кто то из вас звездит))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 08:14
Да щас кругом одни слухи...
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