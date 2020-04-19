Нойер: «Слухи о моих запросах к „Баварии“ бессмысленны»

Голкипер «Баварии» недоволен тем, что информация о его переговорах с клубом по новому контракту попадает в СМИ .

Все переговоры, которые я вел здесь с 2011 года, всегда велись с большой уверенностью. Ничего еще не просочилось наружу. Но сейчас всплывают детали из текущих дискуссий в СМИ , которые часто даже не корректны. Это меня раздражает. Не узнаю «Баварию».

Я хочу играть столько, сколько смогу. Но самое главное для меня — это доверие. Понятно, что это утопия — просить пятилетний контракт. Мне 34 года, и я не могу предсказать, как буду выглядеть в 39. Поэтому все слухи, что появились в прессе, абсолютно бессмысленны.



Для меня всегда было важно иметь возможность доверительно работать с сотрудниками на руководящих должностях — так же лояльно, как я отношусь к клубу как игрок и капитан.