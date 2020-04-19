«Барселона» хочет вернуть Алькантару

1587277481

19 апреля 2020, 09:24

По информации испанских СМИ , «Барселона» рассматривает вариант с возвращением в свой состав полузащитника «Баварии» .

Сообщается, что за покупку 29-летнего хавбека выступает директор каталонцев Хавьер Бордас, мотивируя свою идею тем, что Алькантара прекрасно укрепит центр поля.

Напомним, что Алькантара перешел в «Баварию» в 2013 году. В текущем сезоне сыграл в 32 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Однако по другой информации Алькантара может продлить контракт с мюнхенским клубом.