Перекресток в жизни врагов УЕФА

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вчера, 22:30

«Соккер.ру» напоминает о трансферных диллемах команды Гвардиолы.

На кадровое состояние «Манчестер Сити» в следующем сезоне прямо повлияет дисквалификация от УЕФА . Вряд ли европейские футбольные власти отступят, ведь поставили на кон свою репутацию, убрав из ЛЧ видного участника и формального фаворита. Но и клуб Гвардиолы нанял лучших адвокатов и попытается затянуть апелляционный процесс и скостить наказание на один сезон. Но судебные разбирательства не отменяют трансферную кампанию – на контракте есть люди, с которыми могут попрощаться. По одному уже определились. Легенда «Сити» Давид Сильва уходит, о чем объявил заранее, но есть и более сложные для оценки случаи.

Габриэль Жезус (23 года, Бразилия)

Молодой – да, выполняет через раз установки Гвардиолы – конечно, но отдает в этой ставке давнишним решением «Манчестер Сити» использовать в центре атаки «армейца» Жо. Конечно, Габи Жезус не страдает алкоголизмом, который повлиял на карьеру бывшего форварда ЦСКА , однако центральный нападающий одновременно не приносит «горожанам» столько тактической пользы, как Фирмино – «Ливерпулю», или столько же практической, как принес за все годы Агуэро. Серхио тоже не из тех, кто выигрывает для «Манчестер Сити» финалы ЛЧ каждый год, однако Жезус занимает одно из мест для большого чемпиона. Похоже, Гвардиола ему верит – говорят, тренер не хочет отпускать в «Ювентус», но в поисках финансового баланса могут расстаться с Габриэлем, чтобы взять конкурента или замену для Агуэро.

Лерой Сане (24 года, Германия)

Для немца в команде Мареза, Стерлинга и Бернарду Силвы нет места на флангах. Если легендарный для клуба Давид Сильва уходит после этого сезона, то Сане должен был покинуть «Манчестер Сити» еще прошлым летом, но его трансфер в «Баварию» сорвался из-за травмы. Теперь Лерой встал на ноги, а карантин позволяет помечтать, что даже покажет себя в деле летом. Покупатели сейчас настроены значительно сбить цену – Румменигге об этом говорит открыто, однако само решение по Сане давно в «Манчестер Сити» принято. У парня не самый простой характер, Гвардиола с ним нянчиться не планирует, поэтому немецкий хавбек вернется в Бундеслигу. Надеемся, раскроется, ведь игрок крутой, хотя и нестабильный.

Жоау Канселу (25 лет, Португалия)

Защитника подписали за дикие деньги — 65 млн евро, но поскольку не получает достаточно игровой практики, хотя пробовался на двух флангах, и пока объективно не впечатлил Гвардиолу, то может уйти в поисках места, где будет своим и заиграет в полную силу. Причем не исключен уход по собственной инициативе. Канселу – игрок высокого уровня, однако в составе «горожан» он не второй Лам и не второй Дани Алвес. Пока это странная ставка, поскольку Уокер никуда не делся, а Жоау не привнес в игру «Манчестер Сити» нечто новое. Ни в защите не блещет, ни в атаке не впечатлил.

Анхелиньо (23 года, Испания)

Молодого воспитанника клуба «горожане» сначала отдали, а потом выкупили у ПСВ , но не получилась история возвращения Карвахаля из Германии в «Реал» — не заиграл левый оборонец так круто, чтобы вы забыли, как выглядят Зинченко и Менди. Следовательно, уже зимой в поисках игровой практики латераль отправился в «Лейпциг». И вот в Бундеслиге заиграл, оправдывая авансы, что ему изначально выдавал Гвардиола. Но сложно рассчитывать на то, что Анхелиньо останется в команде, где три человека на его позиции с учетом универсальности Канселу. Вероятно, «Лейпциг» выкупит контракт испанца.

Джон Стоунз (25 лет, Англия)

Как и для Ляпорта, этот сезон складывается для Джона неудачно. Англичанин получал травмы, у него были ошибки, когда играл. Помните, что трансфер Стоунза обошелся «Манчестер Сити» в 55 млн евро? Во многом из-за желания резко набрать таких ребят, а еще из-за необходимости платить им дикие деньги, «горожане» и попали на удочку УЕФА . Теперь нужно тратить с умом. Значит, чтобы Фернандиньо не продолжил играть в защите, нужно подписать напарника для Ляпорта. Бродили слухи, что сам Эмерик собирается уехать, но выбор за Гвардиолой. Возможно, французского баска нужно оставить, а вот со Стоунзом – попрощаться. Отаменди привык к роли запасного, а Джон захочет играть, чтобы оставаться в обойме сборной. В случае, если Ляпорту привезут другого напарника, расставание с англичанином читается.

Бенжамен Менди (25 лет, Франция)

Очень сильный футболист, но странный человек. Что Менди прячет за постоянными концертами и ролью «клоуна всего класса»? Гвардиола как-то отчитывал Бенжамена после очередной травмы, что тот неправильно поставил ногу, но в этом весь француз – для него футбол, похоже, не на первом месте. Человек с шикарными данными должен был превратиться в Марсело для «Манчестер Сити», то есть играть в основе годами, не замечая конкурентов. Однако на деле, даже когда Менди не мешают травмы, у Зинченко есть игровое время. Бенжамен вряд ли устраивает Гвардиолу, учитывая грубые ошибки в защите и отсутствие дисциплинированности, поэтому если «горожане» отыщут нового левого защитника, попрощавшись с Менди – не удивимся.

Александр Зинченко (23 года, Украина)

Приехал за 2 млн евро из «Уфы», но уже успел нахватать немало трофеев и заиграть в основе «Манчестер Сити» на позиции левого защитника. Но есть вопросы к тому, может ли Александр и дальше прогрессировать в чужой ему линии? Если Гвардиоле нужен человек с худшим пониманием атакующего комбинационного футбола, но лучшей цепкостью – возможно, Зинченко придется искать себе новый клуб. Впрочем, если Анхелиньо и Менди похожи на людей, что могут уйти из «Манчестер Сити», если им на это намекнут, то украинец скорее будет доказывать право остаться. Гвардиола может ценить характер универсального хавбека, а фанаты «горожан» нередко просят чаще ставить Александра в центре поля – на родной позиции тоже может раскрыться, ведь Давид Сильва покидает команду. Рядом с Родри и Де Брюйне, если Бернарду Силва будет справа в атаке, вполне может играть Зинченко.

Серхио Агуэро (31 год, Аргентина)

Учитывая заслуги перед командой, Агуэро разрешат самому принять решение о будущем в «Манчестер Сити». И не исключено, что Серхио выберет расставание, ведь ему летом исполнился 32 года, времени на поле осталось немного. Свои голы в АПЛ уже забил – самый результативный иностранец, обошел самого Тьерри Анри. Внутренние трофеи собрал, а вот в Лиге чемпионов хотел бы играть и дальше. Это причина для ухода со стороны футболиста, а вот Гвардиоле нужно ответить честно, не является ли неумение Агуэро покорять в решающих матчах плей-офф ЛЧ одной из причин, почему его «Манчестер Сити» пока не взял европейский кубок? У «горожан», хотя Агуэро – легенда клуба, тоже есть причины для поисков более молодого, агрессивного и чемпионского по натуре форварда.

Кевин Де Брюйне (28 лет, Бельгия)

А что Кевин выигрывает, если останется в «Манчестер Сити» без Лиги чемпионов? Как раз этот самый кубок и не получит, если не выиграют его этим летом. Значит, у лучшего ассистента и футболиста сезона в составе «горожан» есть все причины для поисков других вариантов. Де Брюйне за пять минут найдет себе новый клуб – и «Реал», и «Ювентус» за него заплатят много денег, поскольку такими мастерами не разбрасываются, если они оказываются на рынке. Дисквалификация «горожан» повлияет на настроение футболистов, так что слухи о переезде Де Брюйне в Мадрид не удивляют. Кевин уже не молодой, чтобы ждать, поэтому пойдет в клуб, который имеет шансы на финал ЛЧ в ближайшие годы.