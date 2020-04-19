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Президент «Брешии» заразился коронавирусом

19 апреля 2020, 09:51

Президент «Брешии» Массимо Челлино в интервью La Repubblica заявил, что заразился коронавирусом.

Я был в Кальяри в течение нескольких дней. До этого я находился в Брешии на карантине в течение трех недель. 

Я отправился в больницу, чтобы сделать несколько тестов. СМИ узнали, что моя дочь заразилась коронавирусом. Теперь и у меня подтвержденный анализ. 

У меня были симптомы болезни, я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях.

Ранее Массимо Челлино высказался против возобновления чемпионата Италии.

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Все комментарии
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 апреля в 10:06
Конечно не по себе от такого перевода, это называется по русски ломота)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 09:59
Боль в костях -даже читаешь, и не по себе...
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 09:57
скорейшего выздоровления!!
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 09:57
Здоровья
Q-J-G
Q-J-G
19 апреля в 09:52, ред.
ещё одна неприятность
js8j3_e_953z
js8j3_e_953z
19 апреля в 09:52
Желаю быстрого выздоровления.
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