Президент «Брешии» заразился коронавирусом

Президент «Брешии» Массимо Челлино в интервью La Repubblica заявил, что заразился коронавирусом.

Я был в Кальяри в течение нескольких дней. До этого я находился в Брешии на карантине в течение трех недель.

Я отправился в больницу, чтобы сделать несколько тестов. СМИ узнали, что моя дочь заразилась коронавирусом. Теперь и у меня подтвержденный анализ.

У меня были симптомы болезни, я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях.