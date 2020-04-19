Президент «Брешии» заразился коронавирусом

Президент «Брешии» Массимо Челлино в интервью La Repubblica заявил, что заразился коронавирусом.
Я был в Кальяри в течение нескольких дней. До этого я находился в Брешии на карантине в течение трех недель.
Я отправился в больницу, чтобы сделать несколько тестов. СМИ узнали, что моя дочь заразилась коронавирусом. Теперь и у меня подтвержденный анализ.
У меня были симптомы болезни, я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях.
Ранее Массимо Челлино высказался против возобновления чемпионата Италии.