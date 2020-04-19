Защитник брестского «Динамо» Хачериди пытался ударить судью после матча

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19 апреля 2020, 09:11

Защитник брестского «Динамо» и массажист команды Сергей Лапицкий устроили потасовку после матча чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).

Согласно протоколу Лапицкий оскорблял арбитров нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Хачериди был удален с поля на 85-й минуте за удар соперника пяткой. Также «Динамо» по ходу матча лишилось защитника Габи Кики.