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Защитник брестского «Динамо» Хачериди пытался ударить судью после матча

19 апреля 2020, 09:11
ВитебскЛоготип футбольный клуб Витебск1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Брест)ДинамоМатч завершен

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий устроили потасовку после матча чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).

Согласно протоколу Лапицкий оскорблял арбитров нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Хачериди был удален с поля на 85-й минуте за удар соперника пяткой. Также «Динамо» по ходу матча лишилось защитника Габи Кики.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 13:03
Значит было за что.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
19 апреля в 11:48
Хачериди всегда был неуравновешенным и агрессивным.
CPS
CPS
19 апреля в 11:34
Депортировать обратно на украину.
Comdiv
Comdiv
19 апреля в 11:19
Судья, наверное, судил как Иванов.
galem72
galem72
19 апреля в 10:18
Белорусские спортивные писаки не поскупились на столь щедрые эпитеты. У нас бы ещё по закону жанра обязательно добавили его национальную принадлежность. ))
Vik_ont25
Vik_ont25
19 апреля в 09:29
"Хачериди в подтрибунном помещении В АГРЕССИВНОЙ ФОРМЕ пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова."
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Соккер, ты лучший!!!
112910415
112910415
19 апреля в 09:28
и это значительно благороднее, чем во время матча !
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 09:25
Спустил пар и успокоился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 09:16, ред.
Нервные все какие то...
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 09:16
значит было за что)))
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