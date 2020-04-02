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Болельщики «Луча» попросили Путина спасти клуб

сегодня, 15:19

Болельщики хоккейного клуба «Адмирал», футбольного клуба «Луч», баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» и волейбольной «Приморочки» отреагировали на решение правительства Приморского края лишить клубов финансирования на следующий сезон. Фанаты написали письмо на имя президента России Владимира Путина

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам за помощью в сохранении профессионального спорта в Приморском крае, поскольку именно профессиональный спорт является одной из ниточек, позволяющей чувствовать жителей Приморского края частью нашей огромной страны и примером для детей, посещающих или готовящихся посещать спортивные секции. Мы не хотим, чтобы дети оказались без дела на улице, а хотим, чтобы они вели здоровый образ жизни!

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил ildar_3871
сегодня в 16:47
Тина Канделаки это футбол ?
Ответ не в тему и не по адресу. Свои симпатии к этой даме и другим демонстрируй в другом месте.
andrefino13
andrefino13 ответил За адекватность
сегодня в 16:46
"Мы не хотим, чтобы дети оказались без дела на улице, а хотим, чтобы они вели здоровый образ жизни!" Как то "Амкар" у нас в Пермском крае канул в Лету. Да и на детях это не отразилось. Я уж про компьютеры молчу. Выдать миллиард долларов, вожди клуба оценят, а через условно 2 года опять Путина просить.
То, что сейчас происходит с детьми, виноваты только мы сами, мы их бросили, в погоне за самоутверждением...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Mangur
сегодня в 16:44
Болельщики? Так может соберётесь и спасёте клуб. Там монго богатых. Почему все из бюджета тянете.
Из бюджета есть уже кому тянуть , там Зенит !
Mangur
Mangur
сегодня в 16:44
Болельщики? Так может соберётесь и спасёте клуб. Там монго богатых. Почему все из бюджета тянете.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил makkie
сегодня в 16:38
Опять двадцать пять! И сколько таких вот Лучей будет обращаться за помощью после расширения РПЛ до 18 клубов? Чинуши только о себе и думают. А потянут ли региональные бюджеты такую нагрузку... или получим новые Сатурны, ФК "Москва", Алании и т.д.
Подкинет государство деньжат Лучу, в течении 5ти лет чинушы всё разворуют и опять всё по новой...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:38
"Мы не хотим, чтобы дети оказались без дела на улице, а хотим, чтобы они вели здоровый образ жизни!" Как то "Амкар" у нас в Пермском крае канул в Лету. Да и на детях это не отразилось. Я уж про компьютеры молчу. Выдать миллиард долларов, вожди клуба оценят, а через условно 2 года опять Путина просить.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Ravshan878
сегодня в 16:37
Илюша маски можно самому дома шить. Марли и все дела. Дезинфицировать спиртом или водкой.
и своё хозяйство тоже дезинфицировать спиртом или водкой
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 16:37
Валодька - отец Бога!!
Caniggia
Caniggia ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:35
Гражданин! Не забывай, что здесь футбольный сайт, в связи с чем твои политические симпатии к гр. Платошкину Н.Н демонстрируйте в ином месте.
Товарищ Платошкин Н. Н. и ФК Луч упомянуты в этом письме болельщиков. Так что от темы этой ветки я не уклонился и свой комментарий не считаю каким-то чужеродным элементом в общем потоке, гражданин!
ildar_3871
ildar_3871 ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:33
Гражданин! Не забывай, что здесь футбольный сайт, в связи с чем твои политические симпатии к гр. Платошкину Н.Н демонстрируйте в ином месте.
Тина Канделаки это футбол ?
makkie
makkie
сегодня в 16:30
Опять двадцать пять!

И сколько таких вот Лучей будет обращаться за помощью после расширения РПЛ до 18 клубов? Чинуши только о себе и думают. А потянут ли региональные бюджеты такую нагрузку... или получим новые Сатурны, ФК "Москва", Алании и т.д.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Еноты за Арсенал
сегодня в 16:30
Не беспокойтесь, он никому и там не помогает, просто в Сирии есть нефть, которую можно дешево покупать - частным компаниям Пригожина, которые охраняются за государственный счет, в Африке есть правительства, которым можно продать много оружия... Конечно, за собственные кредиты, что особо смысла не имеет, так как половина их не отдаст, зато они дадут откаты на частные счета. И т.п.)
Не надо ему ничего пояснять. Прагматизм - одно из лучших направлений во внешней политике любого государства.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Caniggia
сегодня в 16:29
Пупкина уже 20 лет умоляют не разваливать и не разворовывать Россию, но, видимо, чем они больше жрут, тем голоднее становятся, шакалы! А вы за какой-то Луч просите!
Гражданин! Не забывай, что здесь футбольный сайт, в связи с чем твои политические симпатии к гр. Платошкину Н.Н демонстрируйте в ином месте.
Ravshan878
Ravshan878 ответил ildar_3871
сегодня в 16:28
Я за то чтобы маски и презервативы раздавали бесплатно в аптеках !
Илюша маски можно самому дома шить. Марли и все дела. Дезинфицировать спиртом или водкой.
ildar_3871
ildar_3871 ответил andrefino13
сегодня в 16:21
Смех смехом, но видимо так и есть, как и то, что основная часть больных в России, причастны к Рублёвке, которым не кому объяснить, что за их без ответственность, отвечают,, холопы,,....
Я за то чтобы маски и презервативы раздавали бесплатно в аптеках !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:21
Пупкина уже 20 лет умоляют не разваливать и не разворовывать Россию, но, видимо, чем они больше жрут, тем голоднее становятся, шакалы! А вы за какой-то Луч просите!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:19
Не да них теперь.
andrefino13
andrefino13 ответил Санчо Панса
сегодня в 16:17
А ему разве до вас? Ему бы разрулить тот ворох дел и проблем, который есть сейчас. Так что встаньте в очередь!
Скоро нас забанят, но так то да, жизнь у них никто не отменял, но приходится отвлекаться на нас.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Конфедерат
сегодня в 16:16, ред.
Он помогает всем: Сирии, Венесуэле, Африке, Италии...но только не России.
Не беспокойтесь, он никому и там не помогает, просто в Сирии есть нефть, которую можно дешево покупать - частным компаниям Пригожина, которые охраняются за государственный счет, в Африке есть правительства, которым можно продать много оружия... Конечно, за собственные кредиты, что особо смысла не имеет, так как половина их не отдаст, зато они дадут откаты на частные счета. И т.п.)
ildar_3871
ildar_3871 ответил andrefino13
сегодня в 16:15
Смех смехом, но видимо так и есть, как и то, что основная часть больных в России, причастны к Рублёвке, которым не кому объяснить, что за их без ответственность, отвечают,, холопы,,....
Мы себя называем великим государством , а простых масок в аптеках нет , позор !
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:13
А ему разве до вас? Ему бы разрулить тот ворох дел и проблем, который есть сейчас. Так что встаньте в очередь!
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 16:13
Он помогает всем: Сирии, Венесуэле, Африке, Италии...но только не России.
andrefino13
andrefino13 ответил ildar_3871
сегодня в 16:12
Все маски отправили в США на АН-124 на продажу !
Смех смехом, но видимо так и есть, как и то, что основная часть больных в России, причастны к Рублёвке, которым не кому объяснить, что за их без ответственность, отвечают,, холопы,,....
ildar_3871
ildar_3871 ответил andrefino13
сегодня в 16:08
Где можно купить маску в России, в аптеках нет?
Все маски отправили в США на АН-124 на продажу !
drug01
drug01
сегодня в 16:08
Какой Путин!!!! В такое время надо думать головой!!!!!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:07
Тина Канделаки так нельзя !

Какими циниками нужно быть, чтобы на АН-124 вывозить в США на продажу все то, чего в России - острейший дефицит в связи с коронавирусом!
andrefino13
andrefino13
сегодня в 16:06
Где можно купить маску в России, в аптеках нет?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:06
Надо было Миллеру обратится , нужен еще один клуб Зениту очки дарить !
DXTK
DXTK
сегодня в 16:06
так молодежка и школы останутся)))) не будет только основных команд.

из статуса про можно в статус любителя перевести и сделать ассоциацию фан клуба. и Берите пример с Англии вступайте в ассоциации болельщиков и вместе с бывшими игроками Луча создайте АФК как сделали с Уимблдоном, который переехав стал называться МК ДОНС, а АФК начал свой пусть с любительских низших дивизионов. найдите спонсора местного и вперед.

Вон чтобы далеко не ходить так же поступили с Динамо СПБ, который переехал в сочи, а сам клуб обосновался и играет в любительской лиге.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:05
Канделаки открыла производство масок , вчера отправили США гуманитарную помощь , США выкупили эту гуманитарку . Тина молодец !
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