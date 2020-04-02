Болельщики «Луча» попросили Путина спасти клуб

Болельщики хоккейного клуба «Адмирал», футбольного клуба «Луч», баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» и волейбольной «Приморочки» отреагировали на решение правительства Приморского края лишить клубов финансирования на следующий сезон. Фанаты написали письмо на имя президента России Владимира Путина.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам за помощью в сохранении профессионального спорта в Приморском крае, поскольку именно профессиональный спорт является одной из ниточек, позволяющей чувствовать жителей Приморского края частью нашей огромной страны и примером для детей, посещающих или готовящихся посещать спортивные секции. Мы не хотим, чтобы дети оказались без дела на улице, а хотим, чтобы они вели здоровый образ жизни!