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«Витебск» — болельщикам: «Соблюдайте меры предотвращения коронавируса»

сегодня, 11:29

«Витебск» в социальной сети ВКонтакте опубликовал обращение к болельщикам перед встречей 3-го тура чемпионата Беларуси против «Смолевичей»:

Уважаемые болельщики! Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со следующей информацией:

1) Всегда помните о своем здоровье и здоровье окружающих. Соблюдайте меры предотвращения распространения инфекций.

2) Пришедших на матчи просим размещаться на трибунах в шахматном порядке, на расстоянии друг от друга.

3) По возможности старайтесь свести к минимуму контакты не только на футбольных матчах, но и во время пути от дома до стадиона и обратно, а также в других местах массового скопления людей.

4) Зрителям в возрасте старше 65-ти лет, а также людям с ослабленным иммунитетом, признаками респираторных заболеваний не рекомендуется посещение мест массового скопления людей.

5) Точки общепита на ближайшем матче работать не будут.

6) Приходить на футбольный матч или не приходить, выбор остается за Вами.

Спасибо за внимание! Крепкого всем здоровья. Берегите себя и близких!

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beefs
beefs
сегодня в 11:50
а играть тогда какая необходимость...
ОПС
ОПС
сегодня в 11:29
Правильно.
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