Финал Лиги Европы может состояться 27 августа

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20 апреля 2020, 08:27

УЕФА на этой неделе должен обсудить план возобновления нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Сообщается, что еврокубки возобновятся после того, как будут доиграны текущие сезоны в национальных чемпионатах.

2-3 августа могут состояться перенесенные игры 1/8 финала «Рома — Севилья» и «Интер» — «Хетафе», а все ответные встречи этой стадии — 6 августа. Четвертьфиналы по плану должны пройти 10 и 13 августа, полуфиналы — 17 и 20 августа. Финал в Гданьске планируется провести 27 августа.