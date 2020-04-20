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Финал Лиги Европы может состояться 27 августа

20 апреля 2020, 08:27

УЕФА на этой неделе должен обсудить план возобновления нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Сообщается, что еврокубки возобновятся после того, как будут доиграны текущие сезоны в национальных чемпионатах.

2-3 августа могут состояться перенесенные игры 1/8 финала «Рома — Севилья» и «Интер» — «Хетафе», а все ответные встречи этой стадии — 6 августа. Четвертьфиналы по плану должны пройти 10 и 13 августа, полуфиналы — 17 и 20 августа. Финал в Гданьске планируется провести 27 августа.

Ранее СМИ сообщили, что групповой этап следующего розыгрыша Лиги Европы начнется в конце октября.

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Clavан
Clavан
20 апреля в 17:45
Мало верится.
89j2ffmb4t_m
89j2ffmb4t_m
20 апреля в 11:15
Главный акцент на слово, МОЖЕТ.
Zimmer
Zimmer
20 апреля в 10:37
Ждём и надеемся.
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 09:36
Да все уже поняли

Что может состояться

А может и нет
shlomo
shlomo
20 апреля в 09:27
Рано загадовать....еще ничего не ясно
VIPded
VIPded
20 апреля в 09:10
Хотелось бы...
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 08:39
Ещё 5 раз перенесут.
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