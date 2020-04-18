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18 апреля 2020, 11:02

Стали известны примерные даты возобновления топ-чемпионатов Европы.

Федерация футбола Италии планирует возобновить чемпионат к началу июня. Ожидается, что тренировки клубов стартуют 4 мая, когда закончится карантин в стране.

АПЛ планирует завершить сезон, однако конкретная дата пока не обсуждалась.

Некоторые клубы Германии уже возобновили тренировки, однако возобновление игр не ожидается раньше конца мая.

Клубы Испании пока находятся на карантине, в стране введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее ходили разговоры, что старт чемпионата может состояться 28 мая.