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Стали известны примерные даты возобновления топ-чемпионатов Европы

18 апреля 2020, 11:02

Стали известны примерные даты возобновления топ-чемпионатов Европы.

Федерация футбола Италии планирует возобновить чемпионат к началу июня. Ожидается, что тренировки клубов стартуют 4 мая, когда закончится карантин в стране. 

АПЛ планирует завершить сезон, однако конкретная дата пока не обсуждалась. 

Некоторые клубы Германии уже возобновили тренировки, однако возобновление игр не ожидается раньше конца мая. 

Клубы Испании пока находятся на карантине, в стране введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее ходили разговоры, что старт чемпионата может состояться 28 мая. 

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
20 апреля в 14:54
Короче как заиграют в Европе,через пару недель и мы начнём.
Храневец
Храневец
18 апреля в 13:22
чего тянуть начинайте сейчас и с полными трибунами
Медив
Медив
18 апреля в 12:39
Пока играет чемпионат Беларуси - могут не торопиться
Karabal
Karabal
18 апреля в 12:14
С трудом верится.
VIPded
VIPded
18 апреля в 11:42
Не до дат ещё пока...(((
Faustello
Faustello
18 апреля в 11:32
Стали известны примерные даты - ни одной примерной даты не указано )))
Прямо ньюсмейкеры топовые!
shlomo
shlomo
18 апреля в 11:28
Дай Бог, чтобы все быстрее закончилось....
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 11:18
а ещё точная дата второго пришествия)))))))))))))))))))
beefs
beefs
18 апреля в 11:08
хотелки, а как будет не знает никто
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 апреля в 11:07
Пока все это вилами по воде.
drug01
drug01
18 апреля в 11:04
Это хорошо удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 11:03
Очень маловероятно.
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