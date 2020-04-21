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ПСЖ хочет подписать Хакими

21 апреля 2020, 15:59

Сообщается, что ПСЖ рассматривает возможность трансфера защитника «Реала» Ашрафа Хакими.

В настоящее время футболист выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. 

Парижский клуб намерен подписать 21-летнего марокканца, однако дортмундцы не собираются так просто отпускать футболиста. За «Боруссией» по договору остается приоритетное право на выкуп.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 апреля в 18:16
Вы не понимаете,что это значит...
Это значит,что если Реал решит его продать,то Боруссия имеет право на первоочередной.
Дошло,или опять нет...???
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
21 апреля в 17:46
Ну , что за детский сад???
Русским по белому написано : ...однако дортмундцы не собираются так просто отпускать футболиста. За «Боруссией» по договору остается приоритетное право на выкуп.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 апреля в 17:42
что ты сморозил
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Альфамен (раскрыть)
21 апреля в 17:39
Право выкупа никто не отменял !!!Але , говорите.....
Альфамен
Альфамен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 апреля в 17:25, ред.
Але гораж....кто вообще тут Боруссию спросит???Он Реалу принадлежит...!!!
Пока я писал этот комментарий,Вы ещё одну чушь нацарапали....не каждый так как Вы может....в немецких руках....Ага...)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
21 апреля в 17:23
Ну если что, у Боруссии право выкупа и судьба парня теперь в немецких руках.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 апреля в 17:15
ну если что он игрок Реала
dimagas2
dimagas2
21 апреля в 17:00
Нарасхват арабёнок))
Mangur
Mangur
21 апреля в 16:23
Его то,за шо?
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 16:10
если точно хочет то он уже там практически))))
13ROS13
13ROS13
21 апреля в 16:05
ПСЖ готов всех скупить.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 16:03
Боруссия может и не отдать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 15:59
Его многие хотят...
SSPZ
SSPZ
21 апреля в 15:59
надо подписывать, надо!
beefs
beefs
21 апреля в 15:59
так в чем же дело
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