ПСЖ хочет подписать Хакими

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21 апреля 2020, 15:59

Сообщается, что ПСЖ рассматривает возможность трансфера защитника «Реала» .

В настоящее время футболист выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

Парижский клуб намерен подписать 21-летнего марокканца, однако дортмундцы не собираются так просто отпускать футболиста. За «Боруссией» по договору остается приоритетное право на выкуп.