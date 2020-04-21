ПСЖ хочет подписать Хакими

Сообщается, что ПСЖ рассматривает возможность трансфера защитника «Реала» Ашрафа Хакими.
В настоящее время футболист выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.
Парижский клуб намерен подписать 21-летнего марокканца, однако дортмундцы не собираются так просто отпускать футболиста. За «Боруссией» по договору остается приоритетное право на выкуп.
Это значит,что если Реал решит его продать,то Боруссия имеет право на первоочередной.
Дошло,или опять нет...???
Это значит,что если Реал решит его продать,то Боруссия имеет право на первоочередной.
Дошло,или опять нет...???
Русским по белому написано : ...однако дортмундцы не собираются так просто отпускать футболиста. За «Боруссией» по договору остается приоритетное право на выкуп.
Русским по белому написано : ...однако дортмундцы не собираются так просто отпускать футболиста. За «Боруссией» по договору остается приоритетное право на выкуп.
Пока я писал этот комментарий,Вы ещё одну чушь нацарапали....не каждый так как Вы может....в немецких руках....Ага...)))
Пока я писал этот комментарий,Вы ещё одну чушь нацарапали....не каждый так как Вы может....в немецких руках....Ага...)))