Судебное дело «Локомотива» против Геркуса перенесено в очередной раз

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22 апреля 2020, 11:46

Предварительное судебное заседание по иску «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено на 22 мая.

Первоначально заседание должно было состояться в марте, после чего было перенесено на апрель, но не смогло состояться и теперь из-за пандемии коронавируса.

Недавно стало известно, что «Локомотив» подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса.