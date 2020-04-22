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Судебное дело «Локомотива» против Геркуса перенесено в очередной раз

22 апреля 2020, 11:46

Предварительное судебное заседание по иску «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено на 22 мая. 

Первоначально заседание должно было состояться в марте, после чего было перенесено на апрель, но не смогло состояться и теперь из-за пандемии коронавируса.

Недавно стало известно, что «Локомотив» подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса.

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Twisted
Twisted
22 апреля в 13:01
Офигенный футбол у нас в последнее время
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 12:39
Руки прочь от Президента Клуба который помог Локо стать Чемпионом и привезшего в Москву Гжегожа......!!!!!!!!!!!!!!!!!

Можно подумать нынешнему руководству до титулов и счастья не хватает двух составляющих.......осудить Геркуса и заменить Палыча.....
alexgurzan
alexgurzan ответ ДАША Д (раскрыть)
22 апреля в 12:27
.
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 12:18
Короновирус подоспел как никогда вовремя.
Aerobniy
Aerobniy
22 апреля в 12:15
Это тяжба надолго.
Ekkimukk
Ekkimukk
22 апреля в 12:02
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 11:57
так и развалится не начавшись)) кто то ожидал другого
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 11:56
Это дело долгое.
SSPZ
SSPZ
22 апреля в 11:55
ещё не раз придётся перенести
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