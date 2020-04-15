Главу Федерации футбола Испании Рубиалеса подозревают в подделке документов

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес и генеральный секретарь организации Андреу Кэмпс 21 мая предстанут перед судом по подозрению в подделке документов.
Как утверждает источник, в декабре 2019 года Рубиалес пытался расширить список членов чрезвычайного общего собрания организации на 19 человек, которые могли бы поддержать 42-летнего функционера на выборах президента в 2020 году.
Однако Административный спортивный трибунал отклонил запрос Рубиалеса, после чего число предлагаемых новых членов было уменьшено с 19 до 5 человек. Это предложение якобы было одобрено Национальным спортивным советом, но, согласно источнику, выяснилось, что документы, подтверждающие принятие реформы, были подделаны.
Напомним, за несколько дней до начала ЧМ-2018 RFEF во главе с Рубиалесом приняла решение уволить главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги из-за его договорённости с «Реалом».