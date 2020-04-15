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Главу Федерации футбола Испании Рубиалеса подозревают в подделке документов

сегодня, 07:00

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес и генеральный секретарь организации Андреу Кэмпс 21 мая предстанут перед судом по подозрению в подделке документов.

Как утверждает источник, в декабре 2019 года Рубиалес пытался расширить список членов чрезвычайного общего собрания организации на 19 человек, которые могли бы поддержать 42-летнего функционера на выборах президента в 2020 году.

Однако Административный спортивный трибунал отклонил запрос Рубиалеса, после чего число предлагаемых новых членов было уменьшено с 19 до 5 человек. Это предложение якобы было одобрено Национальным спортивным советом, но, согласно источнику, выяснилось, что документы, подтверждающие принятие реформы, были подделаны.

Напомним, за несколько дней до начала ЧМ-2018 RFEF во главе с Рубиалесом приняла решение уволить главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги из-за его договорённости с «Реалом».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:24
ну вот а говорят что у нас всё плохо)))) а это общая зараза))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:53
Оказывается кресло не только в России сладкое место.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:44
Не только в России живут всякие пройдохи.
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