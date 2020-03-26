Суд прекратил дело в отношении Балотелли об изнасиловании

Сообщается, что суд закрыл дело в отношении форварда «Брешии» Марио Балотелли, которого обвиняли в изнасиловании 17-летней девушки.
Правоохранительные органы провели проверку фактов, о которых заявила 19-летняя девушка из Виченцы. На момент отношений с Балотелли она была несовершеннолетней. Показания девушки были признаны фиктивными. Теперь ей предъявили обвинения в даче ложных показаний и вымогательстве.
успехи и свершения этого спортсмена в реальности не существуют !
успехи и свершения этого спортсмена в реальности не существуют !