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Сонг подаст в суд на «Сьон» из-за решения разорвать с ним контракт

сегодня, 18:40

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Сонг, с которым недавно разорвал контракт «Сьон», намерен судиться со швейцарским клубом. 

Напомним, что Сонг и еще восемь игроков «Сьона» были уволены из команды за несогласие пойти на сокращение зарплаты в связи с финансовыми проблемами клуба из-за пандемии коронавируса и приостановки чемпионата.

Сонг заявляет, что игроков поставили перед фактом, а футболисты отказались от подписания не из-за отказа пойти на понижение зарплаты, а просто хотели обсудить детали новых контрактов. 

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GooSe25
GooSe25
сегодня в 19:23
Легенда Рубина!
ДСА
ДСА
сегодня в 18:57
И ведь засудят.
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