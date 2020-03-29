Сонг подаст в суд на «Сьон» из-за решения разорвать с ним контракт

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сегодня, 18:40

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» , с которым недавно разорвал контракт «Сьон», намерен судиться со швейцарским клубом.

Напомним, что Сонг и еще восемь игроков «Сьона» были уволены из команды за несогласие пойти на сокращение зарплаты в связи с финансовыми проблемами клуба из-за пандемии коронавируса и приостановки чемпионата.

Сонг заявляет, что игроков поставили перед фактом, а футболисты отказались от подписания не из-за отказа пойти на понижение зарплаты, а просто хотели обсудить детали новых контрактов.