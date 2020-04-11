ГлавнаяНовости

В Швейцарии могут закрыть одно из дел Блаттера

сегодня, 17:47

Швейцарская прокуратура намерена закрыть одно из двух судебных дел против бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.

В 2015 году на 84-летнего функционера было заведено дело о злоупотреблении полномочиями. Сообщается, что в 2005 году Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом по продаже телеправ на показ ЧМ-2010 и ЧМ-2014. Отмечается, что этот контракт якобы был невыгоден ФИФА. Именно это дело и собирается закрыть прокуратура.

Дело по обвинению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета бывшего тогда руководителя УЕФА Мишеля Платини остается в силе.

Все новости
«Ман Сити» хочет дистанционную апелляцию по исключению из ЛЧ
03 апреля Комментарии4
Сонг подаст в суд на «Сьон» из-за решения разорвать с ним контракт
29 марта Комментарии3
Суд прекратил дело в отношении Балотелли об изнасиловании
26 марта Комментарии2
Доносчики. Недостойное поведение грандов АПЛ
25 мартаВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии10
ФИФА назвала причину иска к ЦУМу
24 марта Комментарии2
СлухиАпелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса
14 марта Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:18
пора всё закрыть и не позорится!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:06
Пора бы уже простить в его то возрасте
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:56
Невыгодные можно закрывать)
Brugzash
Brugzash
сегодня в 17:50
Дела надуманные в Америке.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:49
Какое облегчение..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100