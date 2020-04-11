В Швейцарии могут закрыть одно из дел Блаттера

Швейцарская прокуратура намерена закрыть одно из двух судебных дел против бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.
В 2015 году на 84-летнего функционера было заведено дело о злоупотреблении полномочиями. Сообщается, что в 2005 году Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом по продаже телеправ на показ ЧМ-2010 и ЧМ-2014. Отмечается, что этот контракт якобы был невыгоден ФИФА. Именно это дело и собирается закрыть прокуратура.
Дело по обвинению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета бывшего тогда руководителя УЕФА Мишеля Платини остается в силе.