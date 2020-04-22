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«Реал» не собирается продавать Бэйла этим летом

22 апреля 2020, 14:13

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что «Реал» не собирается продавать этим летом вингера Гарета Бэйла

Отмечается, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мадридский клуб не готов продавать кого-либо из своих топовых игроков. 

Несмотря на напряженные отношения между Бэйлом и главным тренером Зинедином Зиданом, руководство клуба планирует удержать Бэйла в команде. 

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник ответ Ruslan3132 (раскрыть)
вчера в 15:06
Класс )))
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 07:17
значит гольф клуб открыли
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 17:25
И еще два лета не продаст.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
22 апреля в 15:11
проклятие Реала
Ruslan3132
Ruslan3132
22 апреля в 15:08
в новости говорится о топовых игроках Реала, причем тут Бейл?
Байкал-38.
Байкал-38.
22 апреля в 14:56, ред.
Не собирается, потому, что в Реале уже поняли, что Бэйл никуда сам не уйдёт до окончания контракта, присосался хорошо!
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 14:48
А потому что цены нет.
112910415
112910415
22 апреля в 14:30
не собирается, не собирается ...
значит, провернут в духе свадебного "похищения невесты" ..
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 14:27
думаю всё же они расстанутся))
13ROS13
13ROS13
22 апреля в 14:22
Раньше нужно было продавать.
SSPZ
SSPZ
22 апреля в 14:14
не собирается потому, что нет покупателя за цену Реала
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