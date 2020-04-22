«Реал» не собирается продавать Бэйла этим летом

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что «Реал» не собирается продавать этим летом вингера Гарета Бэйла.
Отмечается, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мадридский клуб не готов продавать кого-либо из своих топовых игроков.
Несмотря на напряженные отношения между Бэйлом и главным тренером Зинедином Зиданом, руководство клуба планирует удержать Бэйла в команде.
значит, провернут в духе свадебного "похищения невесты" ..
значит, провернут в духе свадебного "похищения невесты" ..