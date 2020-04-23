Жоржиньо рассказал о прогрессе и проблемах «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал о прогрессе лондонского клуба за последние годы.

В самом начале мы сделали больше, чем ожидали [победили в Лиге Европы]. Но мы сделали это очень быстро!

Однако потом произошла смена многих игроков, смена тренера. Я даже не буду говорить о молодежной проблеме, ведь в этом сезоне в нашем составе много молодых игроков.

Для нас нормально расти, учиться на своих ошибках, чтобы уменьшить их количество. Иногда, если честно, нам не хватает сыгранности, понимания моментов игры. Бывают такие моменты, когда мы не можем постоянно атаковать. Нам приходится замедлить темп. Так что, нравится вам это или нет, я считаю, что это также вопрос времени, когда мы сможем вырасти в более сильную команду.