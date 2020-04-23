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Жоржиньо рассказал о прогрессе и проблемах «Челси»

вчера, 10:48

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал о прогрессе лондонского клуба за последние годы.

В самом начале мы сделали больше, чем ожидали [победили в Лиге Европы]. Но мы сделали это очень быстро!

Однако потом произошла смена многих игроков, смена тренера. Я даже не буду говорить о молодежной проблеме, ведь в этом сезоне в нашем составе много молодых игроков.

Для нас нормально расти, учиться на своих ошибках, чтобы уменьшить их количество. Иногда, если честно, нам не хватает сыгранности, понимания моментов игры. Бывают такие моменты, когда мы не можем  постоянно атаковать. Нам приходится замедлить темп. Так что, нравится вам это или нет, я считаю, что это также вопрос времени, когда мы сможем вырасти в более сильную команду.

Ранее Жоржиньо заявил, что он счастлив в «Челси».

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Все комментарии
Cap700
Cap700
вчера в 12:32
О каком прогрессе он говорит?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:21
посмотрим в следующем сезоне))побед!
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:18
У всех клубов есть проблемы, только у одних их больше у других меньше.
drug01
drug01
вчера в 11:02
Самое главное что он счастлив в Челси!
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:49
Удачи и успехов!
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