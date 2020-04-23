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Гомес: «Надеюсь, что в Бергамо всё станет лучше как можно скорее»

вчера, 10:33

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал о радушии болельщиков из Бергамо. 

Я приехал из Катании, и все говорили, что меня могут не очень приятно встретить. Но когда я попал сюда, то я был удивлен, насколько здесь все гостеприимны. 

Здесь живут люди, которые никогда не сдаются, которые любят работать. Думаю, что после коронавируса они станут еще сильнее. 

Я не знаю, почему волна заражений здесь была такой сильной, но я надеюсь, что всё станет лучше как можно скорее. 

Ранее Гомес прокомментировал возможное возобновление сезона.  

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:14
Серьёзно пострадал Бергамо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:38
И во всем мире тоже...
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