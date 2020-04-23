Гомес: «Надеюсь, что в Бергамо всё станет лучше как можно скорее»

Нападающий «Аталанты» рассказал о радушии болельщиков из Бергамо.

Я приехал из Катании, и все говорили, что меня могут не очень приятно встретить. Но когда я попал сюда, то я был удивлен, насколько здесь все гостеприимны.

Здесь живут люди, которые никогда не сдаются, которые любят работать. Думаю, что после коронавируса они станут еще сильнее.

Я не знаю, почему волна заражений здесь была такой сильной, но я надеюсь, что всё станет лучше как можно скорее.