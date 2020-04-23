Бундеслига хочет возобновить сезон в мае, но будет ждать разрешения властей

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вчера, 18:23

Бундеслига опубликовала заявление о готовности возобновить сезон.

Два высших дивизиона Германии в мае хотят вновь проводить матчи, но без зрителей. Однако решение будет принимать не лига, а власти. Бундеслига представила концепцию для возобновления сезона. В нее будут включены мониторинг состояния футболистов и регулярное проведение тестов на коронавирус. На играх смогут присутствовать не более 213 человек на трибунах, из них 98 — во внутренних помещениях, а 115 — на трибунах.

Третьему дивизиону Германии и женской Бундеслиге было выделено 7,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что сезон может быть возобновлен 9 мая.