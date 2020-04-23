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Бундеслига хочет возобновить сезон в мае, но будет ждать разрешения властей

вчера, 18:23

Бундеслига опубликовала заявление о готовности возобновить сезон.

Два высших дивизиона Германии в мае хотят вновь проводить матчи, но без зрителей. Однако решение будет принимать не лига, а власти. Бундеслига представила концепцию для возобновления сезона. В нее будут включены мониторинг состояния футболистов и регулярное проведение тестов на коронавирус. На играх смогут присутствовать не более 213 человек на трибунах, из них 98 — во внутренних помещениях, а 115 — на трибунах.

Третьему дивизиону Германии и женской Бундеслиге было выделено 7,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что сезон может быть возобновлен 9 мая.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:21
как договорятся сообщат)))
Youngberg
Youngberg
вчера в 19:12
власти могут не разрешить
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:47
Можно и завтра только как.
beefs
beefs
вчера в 18:44
хотеть не вредно
VIPded
VIPded
вчера в 18:42
Было бы замечательно...Всем Здоровья!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:28
Как власти скажут так и будет.
Binger
Binger
вчера в 18:27
Хорошо, если в конце лета начнут.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:25
Вряд ли в мае начнут играть в Европе в футбол. Там всё по нарастающей идёт.
13ROS13
13ROS13
вчера в 18:24
Лишь бы это пошло на пользу.
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