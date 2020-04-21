Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая

Футбольный сезон на Фарерских островах начнется 9 мая.
Изначально матчи высшего дивизиона должны были стартовать 8 марта, однако начало чемпионата несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Футболист клуба «КИ Клаксвик» Оле Эрик Мидтскоген поделился мнением на этот счет.
Нам очень повезло, что мы так быстро взяли под контроль ситуацию с распространением вируса, чтобы мы могли снова вернуться к футболу. Думаю, это хорошо для фарерского футбола, мы можем получить дополнительное внимание.
Ранее появились новости о том, что немецкая Бундеслига может возобновиться 9 мая.