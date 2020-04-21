ГлавнаяНовости

Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая

21 апреля 2020, 00:43

Футбольный сезон на Фарерских островах начнется 9 мая.

Изначально матчи высшего дивизиона должны были стартовать 8 марта, однако начало чемпионата несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Футболист клуба «КИ Клаксвик» Оле Эрик Мидтскоген поделился мнением на этот счет.

Нам очень повезло, что мы так быстро взяли под контроль ситуацию с распространением вируса, чтобы мы могли снова вернуться к футболу. Думаю, это хорошо для фарерского футбола, мы можем получить дополнительное внимание.

Ранее появились новости о том, что немецкая Бундеслига может возобновиться 9 мая.

Все новости
СлухиУЕФА планирует доиграть еврокубки в августе
Вчера, 20:52 Комментарии9
СлухиРПЛ может быть возобновлена 15 или 21 июня
Вчера, 19:19 Комментарии17
Бундеслига хочет возобновить сезон в мае, но будет ждать разрешения властей
Вчера, 18:23 Комментарии9
Старт чемпионата Швеции намечен на 14 июня
21 апреля Комментарии10
СлухиКитайская Суперлига начнется в конце июня или в начале июля
20 апреля Комментарии8
СлухиФинал Лиги Европы может состояться 27 августа
20 апреля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 10:55
нам то чем это поможет?)) ещё одна тягомотина?
112910415
112910415
21 апреля в 05:21
Тина нам поможет быть в курсе
ОПС
ОПС
21 апреля в 05:13
Здорово! Хорошая новость.
LOpp
LOpp
21 апреля в 05:05
Не знаю как на счёт Фарерских островов, но за чемпионатом Белоруссии я буду следить до конца сезона. Втянулся))
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 05:01
Тина в курсе???
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 04:57
Ну вот можем смотреть ещё один чемпионат.
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 04:13
Матч ТВ в очереди за покупкой телетрансляций.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
21 апреля в 01:50
Отличный шанс вытеснить АПЛ и ЛаЛигу на вторые роли.
Karabal
Karabal
21 апреля в 01:33
Там короновирус не выживает.
Jin-Ho
Jin-Ho
21 апреля в 00:46
в конкурсе прогнозов будут Фарерские острова, радует новость
Youngberg
Youngberg
21 апреля в 00:43
отлично будем смотреть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100