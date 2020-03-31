«Астон Вилла»: «Глубоко разочарованы поведением Грилиша»

Пресс-служба «Астон Виллы» опубликовала заявление в связи с недавним нарушением карантина капитаном команды .

«Астон Вилла» глубоко разочарована тем, что один из наших футболистов проигнорировал указания правительства о том, чтобы оставаться дома во время эпидемии коронавируса.

Капитан клуба Джек Грилиш признал, что его решение покинуть свой дом было неправильным и совершенно необязательным. Он нарушил чёткие указания правительства, которые должны соблюдаться всеми.

Игрок будет подвергнут дисциплинарному взысканию и выплатит штраф. Эти деньги будут пожертвованы больницам Бирмингема.