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«Астон Вилла»: «Глубоко разочарованы поведением Грилиша»

сегодня, 01:27

Пресс-служба «Астон Виллы» опубликовала заявление в связи с недавним нарушением карантина капитаном команды Джеком Грилишем.

«Астон Вилла» глубоко разочарована тем, что один из наших футболистов проигнорировал указания правительства о том, чтобы оставаться дома во время эпидемии коронавируса.

Капитан клуба Джек Грилиш признал, что его решение покинуть свой дом было неправильным и совершенно необязательным. Он нарушил чёткие указания правительства, которые должны соблюдаться всеми.

Игрок будет подвергнут дисциплинарному взысканию и выплатит штраф. Эти деньги будут пожертвованы больницам Бирмингема.

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