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«Сельта» накажет Смолова за нарушение режима карантина

вчера, 18:20

Форвард «Сельты» Федор Смолов прилетел в Россию. 30-летний футболист без разрешения Ла Лиги улетел из Испании, нарушив режим карантина.

В «Сельте» прокомментировали этот поступок Смолова:

Футболист доложил клубу о своих передвижениях. Он обещал вернуться, как только решит личные дела. К нему будут применены «внутренние правила».

Отмечается, что ранее режим карантина в «Сельте» нарушил датский хавбек Пионе Систо, который тоже вернулся на родину.

Ранее Смолов поделился мнением о причинах пандемии коронавируса.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:29, ред.
Брехня! Там все согласовано.
Очередной вброс от беспардонных журналюг.
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 20:37
Отряд не заметит потери бойца, от феди толку не много.
YS007
YS007
вчера в 20:31
Федю в карантинный лагерь.
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:17
Руки прочь от нагибателя Реала😁
Cimonn
Cimonn
вчера в 19:24
Пора уже гнать.
Союзник противников
Союзник противников ответил Еноты за Арсенал
вчера в 19:18, ред.
Вот так и закончилась испанская карьера Федюни, одним голом)
Зато какой! Вся "Сельта" будет через сто лет просматривать последний гол русского игрока в испанском футболе.Перед его,футболом,кончиной...
Союзник противников
Союзник противников ответил VIPded
вчера в 19:16
Надеюсь, никого не заразит...(((
На карантин ходячую заразу!!! Дела он свои решать полетел...Валяют дурака,как могут!
VIPded
VIPded
вчера в 19:15
Надеюсь, никого не заразит...(((
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:14
Что за очередной фейк???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:12
В компании ProSportsManagement, представляющей интересы форварда «Сельты» Федора Смолова, сообщили, что его перелет в Россию был согласован с клубом.
«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой».
О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», – заявили в ProSportsManagement.
112910415
112910415
вчера в 19:04
в тяжёлый час решил быть со своим народом !
Союзник противников
Союзник противников ответил Владимир_Спартак
вчера в 18:59
Федя рамсы попутал... Он забыл, что не в России....
Он,наоборот,понял,что "надо линять хоть тушкой,хоть чучелом".А последующие "санкции" ему смешны.Очень похоже на поведение других наших состоятельных соотечественников за границей.
"Внутренних правил" он испугался,не смешите!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:46
Федя рамсы попутал... Он забыл, что не в России....
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:39
вояж феди в испанию закончился)))) теперь кино снимут как федя в европу ездил)))) ну и путин медаль даст за гол на чужбине)))
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 18:38
Авиасообщение закрыто, вернется он)
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 18:26
Лопырев попер в столицу заморский вирус.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 18:24
должны посадить на 2нед карантин в РФ
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 18:24
Вот так и закончилась испанская карьера Федюни, одним голом)
t_nkxbxru6rh
t_nkxbxru6rh
вчера в 18:20
Нужно наказать.
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