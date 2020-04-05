«Сельта» накажет Смолова за нарушение режима карантина

Форвард «Сельты» Федор Смолов прилетел в Россию. 30-летний футболист без разрешения Ла Лиги улетел из Испании, нарушив режим карантина.
В «Сельте» прокомментировали этот поступок Смолова:
Футболист доложил клубу о своих передвижениях. Он обещал вернуться, как только решит личные дела. К нему будут применены «внутренние правила».
Отмечается, что ранее режим карантина в «Сельте» нарушил датский хавбек Пионе Систо, который тоже вернулся на родину.
Ранее Смолов поделился мнением о причинах пандемии коронавируса.
Очередной вброс от беспардонных журналюг.
Очередной вброс от беспардонных журналюг.
«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой».
О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», – заявили в ProSportsManagement.
«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой».
О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», – заявили в ProSportsManagement.
"Внутренних правил" он испугался,не смешите!!!
"Внутренних правил" он испугался,не смешите!!!