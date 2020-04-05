«Сельта» накажет Смолова за нарушение режима карантина

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вчера, 18:20

Форвард «Сельты» прилетел в Россию. 30-летний футболист без разрешения Ла Лиги улетел из Испании, нарушив режим карантина.

В «Сельте» прокомментировали этот поступок Смолова:

Футболист доложил клубу о своих передвижениях. Он обещал вернуться, как только решит личные дела. К нему будут применены «внутренние правила».

Отмечается, что ранее режим карантина в «Сельте» нарушил датский хавбек , который тоже вернулся на родину.

Ранее Смолов поделился мнением о причинах пандемии коронавируса.