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Клубы Серии А готовы подать в суд на Sky, DAZN и IMG

сегодня, 11:42

Итальянские клубы готовы подать в суд на компании Sky, DAZN и IMG, которые владеют телевизионными правами на трансляцию матчей Серии А. 

Телекомпании попросили отсрочить выплаты за показ матчей, так как столкнулись с финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса. Однако итальянские клубы ответили отказом. Итальянские команды также переживают непростые времена, а выплаты за трансляцию матчей помогут клубам держаться на плаву некоторое время. 

Ожидается, что возобновление сезона в Серии А состоится в первых числах июня. 

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 12:53
ПРавильно. Телевизионщики вообще оборзели. В других чемпионатах за трансляции клубы получают огромные деньги. Оплата в Италии в сравнении с ними просто символическая.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:30
Нужно всё обнулить и начать с чистого листа.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:21
Суд ожидается напряжённым.
Clavан
Clavан
сегодня в 12:17
Глупая затея.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:04
нужно договариваться!!всем не просто))
13ROS13
13ROS13
сегодня в 12:01
Платят, в основном, за работу, в том числе и клубам.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:52
Странно ,ничего не транслируют,а деньги плати))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:42
готовы-подавайте не медлите
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