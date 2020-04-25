Клубы Серии А готовы подать в суд на Sky, DAZN и IMG

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сегодня, 11:42

Итальянские клубы готовы подать в суд на компании Sky, DAZN и IMG, которые владеют телевизионными правами на трансляцию матчей Серии А.

Телекомпании попросили отсрочить выплаты за показ матчей, так как столкнулись с финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса. Однако итальянские клубы ответили отказом. Итальянские команды также переживают непростые времена, а выплаты за трансляцию матчей помогут клубам держаться на плаву некоторое время.

Ожидается, что возобновление сезона в Серии А состоится в первых числах июня.